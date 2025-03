Wenn Sponsoren ihr Fußballclubs feiern, dann entstehen daraus einige der spektakulärsten AV-Shows. Während Barmenia für Bayer Leverkusen zum letzten Bundesligasieg 600 Drohnen in die Luft stiegen ließ, feuerte der saudi-arabische Sponsor Sela seine „Magpies“ vor dem Finale des Carabao Cups (ehemals EFL Cup) mit einer der größten Projection-Mapping-Shows an, die London jemals gesehen hat: Die Show tauchte den Millbank Tower, einen 119 Meter hohen Skyscraper in Westminster, in die Farben der Newcastle-United-Trikots und feierte einzeln alle Spieler der Mannschaft ab.

Die „schwarz-weiße Säule des Erfolgs“ hatte wohl eine manifestierende Wirkung, denn die Magpies verließen das Wembley Stadion am Sonntag mit einem 2:1-Sieg gegen den Favoriten Liverpool. Die Inszenierung kam vom Projektionsstudio Pixel Artworks, unterstützt von der Event-Company Wasserman, und muss Dutzende von Hochleistungsprojektoren beansprucht haben. Etwas geringeres wäre wohl für die Toon Army, wie die Newcastle-Fangemeinde sich nennt, nicht in Frage gekommen. „Sie kennen kein leise“ – erklärte Pixel Artwork im zugehörigen Linkedin-Post: