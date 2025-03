Der britische LED-Anbieter Digiled wurde zum offiziellen Lieferant für alle DooH-Screens in The O2 ernannt. Als Teil des Vertrags baute das Unternehmen eine 192 Quadratmeter große LED am Haupteingang der Arena im Londoner Stadtteil Greenwich. Zwei weitere LED-Installationen sind geplant – unter anderem will man zylinderförmige Outdoor-LED mit einer neuen, hochauflösenden Variante ersetzen.

Digiled hat bereits in der Vergangenheit mehrere LED-Screens für The O2 geliefert, zuletzt einen im Entertainment District rund um die Arena. Zuletzt erneuerte der LED-Spezialist die Banner auf mittlerer Ebene im Inneren der Arena. Für alle Neu-Installationen griff Digiled auf seine Zeus-LED-Serie zurück.

„The O2 ist unser mit Abstand bester Digiled-Zeus-Kunde“, sagt Tom Mudd, Head of Technical bei Digiled. „Tatsächlich war die Venue maßgeblich an der ersten Prototypentwicklung unserer Zeus-Technologie beteiligt, die den Stromverbrauch des Bildschirms auf Null reduziert, wenn er nicht in Gebrauch ist. Der Innovationsdrang von The O2 hat zur Installation von fünf neuen Screens in der gesamten Location geführt.“

Die Zeus-Technologie verfügt außerdem über eine Sicherheitsfunktionen, die im Brandfall die Energiezufuhr automatisch unterbrechen soll. Als großen Pluspunkt seiner Lösungen hebt Digiled ihre lange Lebensdauer hervor – etwa zehn Jahre sollen die Screens halten. Neben Lieferung und Installation bietet das Unternehmen mit Sitz im britischen Surrey auch einen Garantie- und Ersatzteilmanagement-Service.

