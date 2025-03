Nyx Professional Makeup von L’Oréal und Wavemaker haben für eine Kampagne die Kraft von OoH am L’Oréal-Firmensitz genutzt. Zur Markteinführung des neuen Make-Up-Primers „The Face Glue“ installierten sie ein riesiges, teil-transparentes Plakat, das 9 Stockwerke des Gebäudes ausnutzt.

Bei täglich mehr als 100.000 vorbeifahrenden Autofahrern soll die Installation, die seit Anfang März hängt und in Zusammenarbeit mit M-Studio – The Relevance Company entstanden ist, für eine hohe Sichtbarkeit sorgen.

Mehr OoH und Influencer

Dieses Kampagnen-Herzstück wird ergänzt durch OoH-Schaltungen an viel frequentierten Bahnhöfen in den Städten Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, München und Hamburg sowie Tram-Brandings in Genf, Basel und Zürich. Hinzu kommt Videowerbung auf Youtube und in CTV-Umfeldern bei Netflix sowie durch Influencer-Kooperationen auf Tiktok und Instagram.

Daniel Epailly, Managing Director von Wavemaker, kommentiert: „Mit dieser Awareness-Kampagne für Nyx Professional Makeup stellt Wavemaker erneut seine enge und erfolgreichen Zusammenarbeit mit L’Oréal sowie seine Expertise in der strategischen Markenführung und kreativ-innovativen Mediaplanung unter Beweis. Die Verbindung aus spektakulärer Außenwerbung, gezielter Influencer-Kollaboration und präziser digitaler Aussteuerung macht den Marktlaunch von ‚The Face Glue‘ unübersehbar und bringt ihn direkt in die Zielgruppe.“

Neben Wavemaker, NYX Professional Makeup und M-Studio sind an der Kampagnenplanung und -umsetzung die Agenturen Craft und OneFluence beteiligt.

OoH-Kletterpartie L’Oréal bewirbt „The Face Glue“ auch in anderen Ländern. Eine besonders kreative OoH-Kampagne wurde in UK, in Zusammenarbeit mit Ocean Outdoor und Westfield Rise realisiert: Die Drag Queen Ella Vaday wurde live von einer Plakatwand abgeseilt, um den starken Halt des Primers herauszustellen.

