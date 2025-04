Aldi Nord hat einen Markt im Magdeburger Hauptbahnhof eröffnet. Der neue Aldi an der Bahnhofstraße 69 wurde nach dem aktuellen Filialkonzept gestaltet, das im Zuge einer Modernisierung im gesamten Aldi-Nord-Filialnetz umgesetzt werden soll.

„Der Fokus der neuen Märkte liegt vor allem auf einer hellen und freundlichen Einkaufsatmosphäre“, beschreibt Hendrik Schaefer, Leiter Immobilien und Expansion bei der für Magdeburg zuständigen Aldi-Regionalgesellschaft Barleben. Auf einer Verkaufsfläche von rund 350 Quadratmetern finden Kundinnen und Kunden weitestgehend das Standardsortiment – mit Aldi-Eigenmarken, aber ohne das wöchentlich wechselnde Non-Food-Aktionssortiment.

Der neue Markt wird 7 Tage in der Woche geöffnet sein und bietet eine Auswahl an rund 120 Obst- und Gemüseartikeln sowie verzehrfertige Produkte aus dem Convenience-Regal. Die Backwarenauslage bietet rund 30 Produkte.

Dritte Filiale mit Gleisanschluss

Für Aldi Nord ist es die dritte Filiale mit einem Gleisanschluss. Seit 1997 existiert eine Filiale in den Promenaden Hauptbahnhof Leipzig. Im September 2024 öffnete der Discounter einen Markt im revitalisierten Essener Königshof, der über die U-Bahnstation an den dortigen Hauptbahnhof angebunden ist. In Magdeburg liegt erstmalig ein Aldi-Markt unmittelbar in einem Bahnhofsgebäude. „Wir freuen uns, nun auch die Reisenden in Magdeburg mit dem zu versorgen, was sie für den täglichen (Reise-) Bedarf benötigen. Zudem stellen wir auch mit unseren Sonntagsöffnungszeiten eine schnelle und einfache Einkaufsmöglichkeit für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Magdeburg sicher“, sagt Hendrik Schaefer.

Die Märkte mit dem neuen Konzept sind nach Angaben des Discounters einheitlich strukturiert, um die Markenidentität zu unterstützen. Auf „überflüssige Deko-Elemente“ wird verzichtet, stattdessen setzt Aldi Nord auf gut sichtbare Aktionen und Hinweise an Wänden und Regalen. Die neue Filiale ist zudem mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet.