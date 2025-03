Spinetix und Bluefin bringen gemeinsam eine abofreie All-in-One-Lösung für Digital Signage auf den Markt. Sie kombiniert das DSOS-Betriebssystem von Spinetix mit Bluefin-Displays in Größen von 10,1 bis 55 Zoll. Das cloudbasierte Spinetix-Arya-CMS ist bereits installiert, wodurch Kunden theoretisch ohne wiederkehrende Gebühren mit Digital Signage starten können. Allerdings beschränkt sich das Angebot auf die kostenlose Discovery-Version des CMS.

Bluefin bietet die Spinetix-Version für eine ganze Reihe seiner Displayformate, auch für Touchscreens und Ultra-Wide-Displays mit integrierter Rechenleistung. Der US-Anbieter vermarktet seine Geräte vor allem im Corporate-, Retail- und Hospitality-Segment. Sie sollen unter anderem den Vorteil haben, wenig Strom zu verbrauchen und keine zusätzlichen Kabel oder Netzteile zu benötigen.

Unbegrenzt skalierbar, Upgrade optional

In der Discovery-Version von Arya bekommen Kunden Zugang zu einem Composer-Tool mit einer Reihe von Template-Vorlagen, Bildern, Videos, individuellen Schriftarten und Farben. Laut Spinetix kann man mit der Testversion beliebig viele Displays zum Netz hinzufügen. Premiumfunktionen lassen sich individuell dazu buchen. Alternativ können Kunden auf den Enterprise-Plan upgraden.

Frank Pisano, CEO von Bluefin, sagt: „Da Digital Signage-Lösungen für Unternehmen in allen Branchen zunehmend an Bedeutung gewinnen, können Integratoren und Resellern durch unsere Partnerschaft mit Spinetix ihren Kunden flexible Lösungen bieten. Diese All-in-One-Lösung bietet eine schlüsselfertige und skalierbare Technologie, die sich an die sich wandelnden Anforderungen moderner Unternehmen anpasst.“

Francesco Ziliani, CEO von Spinetix sagt: „Ich freue mich über unsere Zusammenarbeit mit Bluefin. Wir teilen eine gemeinsame Vision: die Entwicklung robuster, qualitativ hochwertiger, langlebiger und sicherer Produkte, die perfekt für Unternehmens- und Gastgewerbekunden sowie die gesamte professionelle AV-Branche geeignet sind.“

Bluefin ist nach eigenen Angaben sofort versandbereit und liefert die Displays mit kurzen Wartezeiten aus. Kunden sollen außerdem vom globalen Support des Display-Anbieters profitieren.