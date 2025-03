Werkmedia hat eine neue Nova-Wandhalterung für iPads im Portfolio. Nova Elite besteht aus schwarz eloxiertem Aluminium und richtet sich sowohl an Endkunden als auch an Geschäftskunden. Letztere können das Produkt unter anderem für Kiosksysteme, für Retail- oder Smart-Home-Anwendungen einsetzen. In die Form passen verschiedene iPad-Modelle.

Neben einem edlen Design verfügt Nova über eine verdeckte Kabelführung – möglich macht das eine eingefräste Nut auf der Rückseite. Das Innere der Halterung ist mit einer Veloursbeschichtung versehen, die das iPad vor Kratzern schützt. Durch eine integrierte Vesa-75-Aufnahme kann die Halterung auch an Vesa-Gelenkarmen befestigt werden.

Endkunden haben die Wahl, ihr iPad entweder über eine Unterputz-Wandladestation verdeckt zu verbinden oder alternativ an eine normale Steckdose anzuschließen. Je nach gewählter Variante sind die entsprechenden Kabel bereits vormontiert.

Nova Elite ist so konzipiert, dass Wlan- und Cellular-Funktionen des iPads uneingeschränkt erhalten bleiben.