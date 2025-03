Mohrenbräu, die älteste Brauerei im österreichischen Vorarlberg, hat die klassische Plakatkampagne neu gedacht. Als Teil einer Bundesland-weiten OoH-Kampagne wählte die Mohrenbrauerei gemeinsam mit dem Außenwerber Epamedia sechs Citylight-Standorte aus, um sie als Kühlschränke zu inszenieren – samt Kühlschrankgriff und voll bestückt mit den verschiedenen Mohrenbräu-Biersorten. Als kleines Extra ist in einigen der „Kühlschränke“ ein Sticker versteckt, mit dem der Entdecker einen Gratis-Träger Möhrenbräu erhält.

Mit dieser Aktion stellt die Brauerei ihre neuen Bierflaschen vor. Denn Pils, Kellerbier, Pale Ale und Co. kommen jetzt in Leichtglasflaschen, die dank geringerem Materialverbrauch als nachhaltiger gelten. „Diese Kampagne zeigt eindrucksvoll, wie Außenwerbung mehr sein kann als reine Sichtbarkeit – sie schafft Erlebnisse und Interaktionen“, sagt Willi Bonjsak, Head of Regional Sales Vorarlberg bei Epamedia. „Mit den Citylight-Kühlschränken beweisen wir erneut, dass OoH-Werbung nicht nur auffällt, sondern auch spielerisch aktiviert.“