Alles aus einer Hand – One1 Technologies bietet B2B-Kunden in Israel und Europa Dutzende von vollständigen IT-Lösungen. Ob Cloud, CRM, Cybersecurity, Maintenance oder auch Digital Signage. Ähnlich wie andere IT-Systemhäuser – Atea in Skandinavien, Econocom in Südeuropa oder Cancom in der DACH-Region – ist One1 für viele Kunden der „Trusted Partner“ für alles in Sachen IT und ProAV. Rund um Digital Signage vermarktet One1 seine eigene CMS-Plattform, die als White-Label-Lösung von Novisign stammt. Dass die Software das vertraute One1-Label trägt, ist bei der Vermarktung von Customer-Experience-Lösungen und Service-Paketen an Banken, Arztketten oder Einzelhändlern wichtig.

Schöner warten

invidis war mit One1 in Tel Aviv unterwegs, um einige Digital Signage-Projekte kennenzulernen. Viele Digital Signage-Kunden von One1 sind Banken, Arztketten und andere datenschutz- und sicherheitskritische Vertikalmärkte, für die das Cloud-native Digital Signage-CMS von Novisign in der AWS-Hybrid-Cloud lokal (on Premise) installiert wird. AWS unterstützt mit On-Prem-Containern viele der Cloud-Features auch in lokalen Installationen. In einem Markt wie Israel ein großer Wettbewerbsvorteil.

Für kundenorientierte Touchpoint-Konzepte integriert One1 seine Queue-Management-Systeme mit Digital Signage-Lösungen. Ein wichtiger Use Case insbesondere in Israel, wo die Einwohner den persönlichen Besuch bei Behörden, Banken und Service-Anbieter vorziehen.

Wachsende Rolle von IT-Spezialisten für Digital Signage

Steigen IT-Integratoren ins Digital Signage-Geschäft ein, können sie sich gegenüber Pure-Play-Integratoren einige Vorteile verschaffen, wie One1 beweist. Der IT-Spezialist kann Digital Signage-Projekte ganzheitlich planen und von Anfang an die Verknüpfung mit Third-Party-Plattformen wie ERP oder CRM mitdenken. Die großen IT-Systemhäuser spielen deshalb in vielen Digital Signage-Märkten eine immer größere Rolle.

