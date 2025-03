Umsatzrekorde, Marktanteilsgewinne: Das Werbejahr 2024 schließt nahtlos an die stabile Wachstumsserie von Out of Home an. Das manifestiert sich auch in der ersten 2025-Ausgabe des OOH-Magazins, herausgegeben vom FAW, das zu Anfang des Jahres mit detaillierten Marktzahlen punktet und einen Überblick über die nationalen Märkte gibt.

Beispiel Österreich: Mit einem Zuwachs der Werbespendings von zwölf Prozent gehört OoH nach Meinung der Experten zu den wenigen Medien, die auch 2025 deutlich zulegen können, in einem ansonsten eher schwachen Gesamtmarkt. Beispiel Deutschland: Erstmals bilanziert die Branche 2024 einen Bruttoumsatz von mehr als drei Milliarden Euro. Da geht nicht nur „Mr. Media“ Thomas Koch in seiner „Prognose 2025“ davon aus, dass die Außenwerbung 2025 die magische Marke von zehn Prozent Marktanteil erreicht.

Der „OOH Focus“ blickt auf den Mittelstand, ein oft unterschätzter Indikator für Werbetrends, der Medienentscheidungen gerne gegen den Mainstream trifft. Für kleiner und mittlere Unternehmen spielt OoH neben Online die größte Rolle im Mediamix, wie der aktuelle KMU-Werbeindex der Agentur Crossvertise zeigt. Im Interview mit dem OOH-Magazin betont deren Co-CEO Thomas Masek, dass sich KMUs auch aufgrund der Kosteneffizienz auf Außenwerbung konzentrieren. Vier von fünf mittelständischen Unternehmen nutzen die Stärken von OoH, insbesondere im regionalen und lokalen Einsatz.

Auch das Litfaß-Jubiläumsjahr ist Thema im Magazin. Vor 170 Jahren stellte der Berliner Unternehmer Ernst Litfaß die ersten Annonciersäulen in Berlin auf. Den runden Geburtstag des OoH-Klassikers hat Progress Werbung mit einer eigens gestalteten Jubiläumssäule gefeiert. Gäste der Enthüllung waren unter anderem Salzburgs Bürgermeister Bernhard Auinger und Franz Solta, Präsident des frisch gegründeten OOHA-Verbands und CEO von Gewista.

