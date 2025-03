Neben seinem „Videokraftwagen“ – einen rollbaren Bodenständer für Bühnenvorschaudisplays – stellt ProAV-Technikvermieter Bildkraft nun ein Sortiment an ergänzenden Display-Halterungen vor. Wie der Videokraftwagen, der als Bühnenvorschaumonitor Screens bis zu 75 Zoll aufnimmt, laufen die Halterungen unter der Marke Panzerkabel und sind aus den praktischen Anforderungen im Mietgeschäft entstanden.

Die neuen Halterungen verfügen über ein Fünf-Pin-Aufnahme und sind kompatibel zu den Audipack- und Smartmetals-Systemen. Unter anderem dabei ist der Panzerkabel-Videotischfuß aus Edelstahl, der Monitore mit bis zu 55 Zoll und 20 Kilogramm trägt.

Mit einem neuen Traversenhalter können Displays bis 90 Zoll und 85 Kilogramm direkt an Traversen montiert werden. Auch ein Wandhalter für Bildschirme mit maximal 90 Zoll Diagonale und einem Gewicht von bis zu 85 Kilogramm hat Bildkraft jetzt im Angebot. Alle Halterungen sind kompatibel zum Fünf-Pin-Standard von Audipack und SmartMetals. Passende Vesa-Brackets in verschiedenen Größen mit Audipack-Pins bietet Bildkraft ebenfalls. Alle Lösungen können laut Bildkraft direkt ab Lager in Deutschland in großen Stückzahlen schnell geliefert werden.