Zum 1. April steigt Miriam Preiß in die Geschäftsführung von PHD Germany auf. Sie wird als Managing Director Aufgaben im Bereich Talententwicklung, Prozessoptimierung und strategisches Ressourcenmanagement übernehmen. Miriam Preiß ist seit mehr als 19 Jahren Teil von PHD in Deutschland, bis jetzt als Managing Partner. Sie wird künftig direkt an CEO Stephan Winter berichten, der seit Anfang 2025 dieses Amt innehat.

In ihrer neuen Rolle wird die Diplom-Kauffrau daran arbeiten, leistungsstarke Teams weiterzuentwickeln, Weiterbildungsprogramme zu etablieren und eine Kultur des Wissensaustauschs und der Zusammenarbeit zu stärken. Gleichzeitig soll sie die Optimierung von Geschäftsprozessen und Strukturen innerhalb von PHD vorantreiben. Ein weiterer zentraler Schwerpunkt ihrer neuen Rolle liegt im strategischen Ressourcenmanagement.

„Empathische Stimme für moderne Führung“

„PHD ist in den letzten Jahren stark gewachsen – und mit diesem Wachstum müssen sich auch Strukturen, Prozesse und Zusammenarbeit kontinuierlich weiterentwickeln. Als Mutter von drei Kindern und in Teilzeit tätig, weiß ich es besonders zu schätzen, dass mir PHD dieses Vertrauen schenkt – und beweist, dass Führung und Flexibilität sich nicht ausschließen. Ich freue mich darauf, in meiner neuen Rolle die Bereiche Operational Management und Talent aktiv mitzugestalten und PHD als Agentur weiter voranzutreiben“, kommentiert Miriam Preiß.

„Mit Miriam gewinnt unsere Geschäftsführung nicht nur eine erfahrene Expertin für People & Operations, sondern auch eine starke, empathische Stimme für moderne Führung. Ihre Berufung steht für den hohen Stellenwert von Mitarbeitenden-Entwicklung bei PHD – und sendet ein starkes Signal: Exzellenz zeigt sich nicht im Arbeitszeitmodell, sondern in Haltung, Wirkung und Miteinander. Miriam vereint strategisches Denken, Prozessgespür und Menschlichkeit – und genau diese Balance macht sie zur idealen Besetzung. Ich freue mich sehr auf alles, was wir gemeinsam bei PHD bewegen werden“, sagt Stephan Winter.