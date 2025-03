Für zwei Filialen der Schweizer Ladenkette Ochsner Shoes gestaltete der Integrator Richnerstutz ein LED-Makeover: Die beiden Stores in Luzern und Stans bekamen eigens designte POS-Systeme für Schaufenster und Innenraum.

In der Luzerner Filiale installierte Richnerstutz eine 180° Curved LED mit einem Pixelpitch von 1.8 Millimetern im Schaufenster. Eine halbrunde analoge Säule ergänzt die LED und wurde in den bestehenden Ladenbau integriert. Zudem befindet sich eine transparente LED mit 6 Millimeter Pixelabstand in der abgehängten Decke, die auf das Sortiment in der 1. Etage hinweist.

Für die Stansser Filiale überlegte sich der Integrator eine dreiseitige LED-Säule in U-Form. Eine besondere Herausforderung bestand laut Richnerstutz darin, trotz des geringen Abstands von 6 Zentimetern zur Ladenfront eine einfache Servicezugänglichkeit zu gewährleisten. Dafür entwickelte man eine spezielle Lösung, bei der sich die LED bei Bedarf in zwei Teile trennen und entfernt werden kann.

Für alle Installationen verwendete Richnerstutz die LED-Systeme von Digilux verwendet. Die Inhalte werden über das CMS Play Everywhere von Netvico aus Stuttgart gesteuert.