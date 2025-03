Der US-Softwareanbieter Spectrio launcht ein Retail-Media-Modul für sein Digital Signage-CMS. Mit „RMN Gateway“, wie Spectrio das Tool nennt, können Retailer ihre Digital Signage-Touchpoints an Werbetreibende vermarkten. Zwischen 30 und 40 US-Dollar pro Screen sollen sich Store-Betreiber damit monatlich zuverdienen können – an stark frequentierten Standorten noch mehr.

Brücke zwischen Retailern und Ad Servern

RMN Gateway dient laut Spectrio als Brücke zwischen Digital Signage-Netzwerken und programmatischen Ad-Server-Plattformen. Dadurch verknüpft das Tool die Retailer mit einem breiten Werbe-Ökosystem. Die Werbeeinnahmen sollen Retailern dabei helfen, die Kosten für ihre Digital Signage-Infrastruktur auszugleichen.

„Retailer haben den Wert ihrer physischen Räume für die Kundenansprache schon lange erkannt, aber viele waren nicht in der Lage, das Umsatzpotenzial ihrer Digital Signage-Netzwerke voll auszuschöpfen“, sagt Tamara Bebb, CEO von Spectrio. „Unser RMN-Gateway ändert das, indem es diese wertvollen Touchpoints in den Stores mit dem breiteren Werbe-Ökosystem verbindet und so neue Möglichkeiten für Retailer und Marken schafft, um die Verbraucher zum Zeitpunkt der Kaufentscheidung anzusprechen.“

RMN Gateway bietet folgende Funktionen:

Automatisiertes Schalten und Überprüfen der Werbeanzeigen

Audience Targeting mit First-Party-, Second-Party- und Drittanbieter-Daten

Kontrolle über Verhältnis von Werbung und eigenem Brand-Content

Reports und Validierung mit Leistungsmetriken und ROI-Nachweisen

Flexible Vermarktungsoptionen: Werbeplätze lassen sich direkt, über Ad Exchanges oder über Agenturen verkaufen

Abwicklung über Spectrio oder Ad-Tech-Partner

Auf seiner Website bietet Spectrio ein Berechnungstool an, mit dem Retailer das Umsatzpotenzial ihrer Digital Signage-Displays schätzen lassen können. Für die Verwaltung der Einnahmen zwischen Endkunden, Werbepartner und Spectrio gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dabei können die Werbeeinnahmen entweder über Spectrio oder einen ausgewählten Ad-Tech-Partner abgewickelt werden.

„RMN Gateway ist nicht einfach nur eine weitere App – es ist eine Schlüsselkomponente in unserer Mission, End-to-End-Lösungen für Retail-Media-Netzwerke anzubieten“, sagt Tamara Bebb. „Das Kernsystem von Spectrio umfasst modernes Content Management, unterstützt durch anonyme Shopper-Analysen und zusätzliche digitale Touchpoints wie In-Store-Musik und Wi-fi. Das eröffnet Retailern noch mehr Möglichkeiten, ihre physischen Räume zu monetarisieren.“

RMN Gateway ist jetzt für alle Spectrio Enplug Professional- und Enterprise-Kunden verfügbar. Kunden mit älteren Enplug-Abonnements oder anderen Digital Signage-Plattformen haben die Möglichkeit, auf RMN Gateway umzusteigen.