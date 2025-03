Die Ski-WM zog in den ersten beiden Februarwochen 175.000 Besucher nach Saalbach. Für den Anlass rüstete der österreichische Ort außenwerbetechnisch auf und ließ vom Tiroler DooH-Anbieter Monitorwerbung – dem Schwesterunternehmen von Peakmedia – zwei mobile LED-Walls aufstellen. Mit einer doppelseitigen Werbefläche von jeweils 15 und 21 Quadratmetern sammelten die beiden LEDs Werbekontakte entlang den Hauptzufahrtsstraßen aus Zell am See und Saalfelden.

Als Hauptsponsor der Ski-WM nutzte vor allem Spar die Werbegelegenheit und spielte dort einen Spot zum 30-jährige Jubiläum seiner Natur-Pur-Produkte aus. Die Wings-for-Life-Stiftung profitierte ebenfalls von den DooH-Flächen, um Aufmerksamkeit für den Wings for Life World Run zu erzeugen und ihre Mission, die Heilung von Querschnittslähmung voranzutreiben, bekannt zu machen.

„Wir von Monitorwerbung sind immer offen für außergewöhnliche Werbemöglichkeiten und möchten unseren Kunden dort Präsenz verschaffen, wo die Frequenz besonders hoch ist. Mobile LED-Walls sind das perfekte Medium dafür – sei es bei Sportevents, Konzerten oder anderen Großveranstaltungen“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung. Für 2025 hat das Unternehmen nach eigener Aussage weitere Projekte in diesem Bereich geplant.