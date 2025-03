Wildstone, Eigentümer von OoH-Infrastruktur, schließt eine Partnerschaft mit dem spanischen Außenwerber Alpha Publicidad Exterior ab. Die Vereinbarung sieht den Bau neuer DooH-Standorte vor, die Wildstone finanziert und Alpha vermarktet. Die erste Phase umfasst sieben neue großformatige LED-Screens in den Provinzen Madrid, Alicante und Córdoba.

Die neuen DooH-Formate liegen alle zwischen 24 und 96 Quadratmetern. Die beiden kleinsten mit 8 mal 3 Metern befinden sich an der Avenida Comunidad Valenciana in Benidorm, Alicante. Die größte, mit 16 mal 6 Metern, wurde an in Villafranqueza, Alicante, installiert und soll wöchentlich rund 900.000 Kontakte erreichen. Vier weitere neue Screens stehen in Córdoba und Madrid.

Wildstone besitzt nach der Übernahme der Redext Group mehr als 2.000 OoH-Flächen in Spanien. Insgesamt ist das Unternehmen nun Eigentümer von 5.400 Werbeträgern in sechs Ländern, darunter auch Deutschland und Australien. Wildstone kauft nicht nur bestehende OoH-Flächen, sondern – wo möglich – digitalisiert sie auch und erhöht damit ihren Wert. In Großbritannien, dem Heimatmarkt von Wildstone, wurden auf diese Weise in den vergangenen vier Jahren bereits rund 1.000 Plakatflächen mit Screens ersetzt.

Carlos Pestaña, Geschäftsführer von Wildstone Spanien, sagt: „Die Digitalisierung traditioneller OoH-Werbeflächen durch Wildstone war im Vereinigten Königreich ein großer Erfolg. Unsere Initiativen mit Alpha markieren nun die nächste Phase unseres Plans, diesen Erfolg in Spanien zu wiederholen.“

Alpha Publicidad Exterior vermarktet rund 3.500 Werbeträger in Spanien – in Straßen, an Bahnhöfen und auch im Retail, wie zum Beispiel in Decathlon-Stores. Sergi López, CEO von Alpha, sagt: „Wir waren beeindruckt von Wildstones Erfolgsgeschichte im Vereinigten Königreich, die unsere lokale Marktkenntnis perfekt ergänzt. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, das Wachstum zu beschleunigen und den Umsatz zu maximieren. Wir sind begeistert von unseren ersten Standorten und freuen uns auf zukünftige gemeinsame Projekte.“

Laut Wildstone lagen die OoH-Ausgaben in Spanien 2024 bei rund 384,04 Millionen Euro. Der nationale DooH-Markt soll bis 2029 um circa 9 Prozent auf 243 Millionen US-Dollar ansteigen.