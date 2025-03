Rechargy Powerbank to Go liefert DooH mit praktischem Nutzen: Das Berliner Start-up bietet mit seinen Rechargy-Stationen Powerbanks zum Ausleihen an – gleichzeitig sind die Stationen mit einem Screen für Digital-out-of-Home-Werbung versehen.

„Mit unseren Powerbankstationen bieten wir nicht nur das Aufladen von Mobilgeräten an, sondern erzielen durch die verlängerte Verweildauer vor unseren Bildschirmen auch eine erhöhte Sichtbarkeit der Werbung“, betont Emre Ates, CEO und Co-Founder von Rechargy.

Die Reise begann für Emre Ates und seinen Bruder und Geschäftspartner Furkan Ates vor neun Jahren – mit Handy-Ladestationen, die per Münzeinwurf funktionierten. Doch die Logistik dahinter und der mangelnde Komfort für die Nutzer stellten große Herausforderungen dar. Mit diesen Erfahrungen gründeten die Brüder vor drei Jahren Rechargy, um eine flexible Lösung für mobiles Laden anzubieten. „Während der Entwicklung unserer Powerbank-Stationen erkannten wir dann das große Potenzial der integrierten Bildschirme für DooH-Werbung“, erzählt Emre Ates.

Einfach laden

Bei der Powerbank-Leihe setzt Rechargy auf eine möglichst einfache User Experience: Die Ladestationen lassen sich per Rechargy-App ausleihen, aber auch durch das Scannen eines QR-Codes mit der Smartphone-Kamera. Um alle Smartphones abzudecken, sind in jeder Charging-Einheit drei Ladekabel integriert. Kunden können die Powerbanks auch an anderen Standorten wieder zurückbringen. Das Preismodell ist auf eine möglichst hohe Flexibilität ausgerichtet.

Der Powerbank-Verleih leistet eine Grundfinanzierung des Betriebs; die größte Einnahmequelle stellt allerdings der DooH-Part dar. „Wir können exklusive Werbeplätze an hochfrequentierten Standorten anbieten“, sagt Emre Ates.

Dabei hat das DooH-Unternehmen, das zurzeit sieben Mitarbeiter beschäftigt, zwei verschiedene Einheiten im Portfolio: Eine Standalone-Einheit mit einem 43-Zoll-Screen und eine kleinere Tabletop-Lösung mit einem 10,1-Display. Für den Brandschutz sind alle Einheiten mit dem automatischen Minifeuerlöscher des Herstellers Job ausgestattet.

Derzeit ist Rechargy deutschlandweit an mehr als 400 Standorten vertreten; in Cafés, Bars und Spätis, aber auch in Schulen, Universitäten und Locations wie der Uber Arena, dem Flughafen Paderborn, der Messe Nürnberg – sowie in ausgewählten Clubs.

Zusätzlich sind die Powerbank-Stationen in diesem Jahr auf mehr als hundert Events vertreten – unter anderem dem Oktoberfest und auf Konzerten und Festivals. Hinzu kommen B2B-Events, unter anderem die Re Publica und der OMR. Auch auf der D3con wird Rechargy mit einer Ladeeinheit vertreten sein. „Wir vereinen mobiles Laden und digitale Außenwerbung – auch auf Events“, sagt Emre Ates.

Programmatisch mit SSP1

Seit kurzem sind die Rechargy-Stationen programmatisch an die SSP1 der One Tech Group angebunden – das gilt auch für die Stationen auf den Events. Zudem ist Rechargy auch an Hivestack und Placeexchange angeschlossen.

Den neun Städten, in denen Rechargy bereits vertreten sind, will das Unternehmen in diesem Jahr weitere hinzufügen, das Netz soll ausgebaut werden: Emre Ates hat sich 1.000 Standorte zum Ziel gesetzt.