Der 1970 eröffnete Tavastia Live Club am Rande des Stadtzentrums von Helsinki bietet Platz für 700 Gäste und ist für Musikfans und Musiker auf der ganzen Welt ein absolutes Muss. In dem Club, der sich eine Old-School-Atmosphäre bewahrt hat, finden fast täglich Live-Konzerte statt, die von lokalen aufstrebenden Künstlern bis hin zu einigen der größten Namen der Rockgeschichte reichen: The Offspring, Alice in Chains, AC/DC, Black Sabbath, Ramones und die Foo Fighters sind nur einige, die im Laufe der Jahre auf der Bühne standen.

Dies heiligen Hallen sollten ein technisches Upgrade bekommen – vor allem aufgrund veralteter Technologie. „Die Ausgangssituation des Veranstaltungsortes zeigte, dass man auf über zehn Jahre alte Fernsehgeräte angewiesen war, die sich durch dicke Blenden und schlechte Bildqualität auszeichneten“, erklärt Magnus Hultquist, Regional Sales Director bei Kramer. „Die Videosignale, die über analoge Kabel übertragen wurden, stammten entweder von einem einzigen PC oder direkt von der Ausrüstung des Konzertsaals.“

Nur Powerpoint 2003 funktionierte

Zudem unterstützte das alte System zur Content-Anzeige nur Powerpoint 2003, wodurch sich die manuelle Aktualisierung sehr aufwendig gestaltete. Außerdem unterstützte das System keine Videoinhalte und konnte nur zwischen Werbung und Live-Bühnenbildern umschalten. „Diese Konfiguration stellte vor allem für Kunden, die ihre eigene Werbung zeigen oder Material von PCs präsentieren wollten, eine große Herausforderung dar, da es keine Möglichkeit gab, solche Anforderungen zu erfüllen“, sagt Magnus Hultquist.

Für das Upgrade wandte sich das Tavastia an den AV/IT-Integrationsspezialisten Frendy, der sich unter anderem für Lösungen von Kramer entschied. Das neue AV-System war mit mehreren KDS-EN7-Sendern und KDS-DEC7-Empfängern ausgestattet, die die gleichzeitige Anzeige verschiedener Inhalte auf verschiedenen Screens ermöglichen. Die AVoIP-Technologie war laut Kramer die beste Lösung, um die AV-Anforderungen des Tavastia Live Clubs zu modernisieren.

LG-Displays mit an Bord

Um die Bedienung zu vereinfachen, wurde ein Kramer Control RC-206 Device mit mehreren Tasten eingeführt, die jeweils für verschiedene Funktionen programmiert sind. Diese Einrichtung ermöglichte es dem Personal, Inhalte zu ändern, Einstellungen anzupassen und das System zu steuern. Mit nur einem Tastendruck konnten die Mitarbeiter den angezeigten Inhalt ändern.

Zudem installierte Frendy eine Reihe hochauflösender LG-Displays mit minimalen Bezels, die über ein virtuelles Matrixsystem verbunden sind, das das lokale Netzwerk für die Signalübertragung nutzt und so zuverlässig Videosignale im gesamten Veranstaltungsort empfangen kann.

„Wir arbeiten seit langem mit Tavastia in Netzwerk- und IT-Fragen zusammen. Eines Tages stellten wir fest, dass die alten Bildschirme von Tavastia nicht mehr zeitgemäß waren. Die Technologie entsprach nicht mehr dem heutigen Stand, und die Aktualisierung der Anzeigen war sehr mühsam. Wir lösten dieses Problem mit hochwertigem Digital Signage von LG, dem einfach zu bedienenden Content Management System von Smartsign und der Signalübertragungslösung von Kramer. Diese Einheit erleichtert den Alltag der Nutzer und bietet viele neue Möglichkeiten für Tavastia“, kommentiert Mika Lausamo, Sales & AV bei Frendy.