Voice-AI-Bestellungen werden von den meisten QSR-Ketten derzeit nur in ausgewählten Pilotfilialen getestet, aber nur wenige haben sie bereits in größerem Umfang implementiert. Eine neue britische Kaffee-Kette plant jedoch, Voice-AI von Anfang an in ihren Drive-thrus einzusetzen, wenn sie später in diesem Jahr an den Start geht. Das Start-up namens Bocca Felice hat sich für die cloudbasierte Voice-AI-Lösung des britischen Digital Signage-ISVs Sodaclick entschieden.

„Wir sind eine Nation von Kaffeetrinkern, aber da der Markt nahezu gesättigt ist, muss jeder neue Anbieter wirklich etwas Neues und Anderes bieten. Als Disruptor haben wir uns gefragt, wie wir innovativ sein, das Bestellen unterhaltsam gestalten und lange Wartezeiten gezielt angehen können“, sagt Les Dyson, Gründer von Bocca Felice.

Laut Les Dyson suchte sein Team 18 Monate lang nach der richtigen Technologie, die ihren disruptiven Anspruch unterstützen würde. „Wir sind überzeugt, dass der Einsatz eines Voice-AI-Bestellsystems nicht nur den Service beschleunigt, sondern auch ein unterhaltsames Erlebnis für unsere Kunden schafft“, erklärt er.

Ambitionierter Markteintritt

Bocca Felice plant, noch in diesem Jahr 22 Filialen in Großbritannien zu eröffnen und bis Ende 2026 auf 80 Standorte zu expandieren. Alle sollen von Beginn an mit Voice-AI ausgestattet werden.

„Es ist spannend, die Vision von Bocca Felice zu unterstützen, den Drive-thru-Kaffeemarkt neu zu definieren. Ihr Ansatz passt perfekt zu Sodaclicks Mission, Conversational Voice AI in innovative Marken zu bringen, die das Kundenerlebnis transformieren möchten“, sagt Ibrahim Jan, CTO und Gründer von Sodaclick. Er ist überzeugt, dass die Lösung von Sodaclick den Bestellprozess optimieren, Wartezeiten reduzieren und unvergessliche Interaktionen für Kunden schaffen wird.

Das in Reading ansässige Unternehmen Pioneer Group fungiert als Integrationspartner und hat Bocca Felice bereits in beratend dabei unterstützt, verschiedene Technologien in eine nahtlose Lösung zu integrieren.

Laut Sodaclick investiert die Kaffee-Kette zudem stark in hochmoderne Küchengeräte, darunter Kaffeemaschinen, die bis zu 350 Tassen Kaffee pro Stunde zubereiten können.