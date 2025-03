Im Dezember 2024 startete die Energy-Drink-Marke Effect eine groß angelegte Out-of-Home-Kampagne: Mit XXL-Blow-ups in deutschen Metropolen und Traffic Towers an hochfrequentierten Autobahnen verbreitete man das neue Markendesign. Jetzt folgte die Auswertung der Kampagne: 77,6 Millionen Sichtkontakte soll Effect mit der OoH-Aktion erreicht haben.

Effect stützte die Kampagne mit einem Brutto-Media-Budget von angeblich 1,2 Millionen Euro. Das floss in eine langfristige Präsenz an Autobahnen wie der A1 und der A46, an der man Plakate auf 15 Billboards buchte. Dazu kamen Blow-ups in neun deutschen Städten und flexible Rollouts an strategisch relevanten Standorten.

„Sichtbarkeit ist kein Zufall – sie ist das Ergebnis einer klaren Markenstrategie. Mit unserer OoH-Kampagne schaffen wir Touchpoints, die Effect unübersehbar machen – zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und mit maximaler Reichweite“, sagt Lena Stuckenbrock, Senior Brand Manager von Effect.

Die erste Stufe der Kampagne hatte sich aus den Maxi-Postern und Blow-ups zusammengesetzt. Die sollen im Dezember bereits 25 Millionen Kontakte generiert haben. Für einen noch größeren Impact legte Effect im neuen Jahr mit der Roadside-Präsenz nach.