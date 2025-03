Zooroyal hat sich als Online-Tierfachhandel einen Namen gemacht. Nun will die Marke, die seit 2014 Teil der Rewe Group ist, auch im stationären Retail durchstarten: Zweieinhalb Jahre nach Eröffnung des ersten Pilotmarkts in Norderstedt bei Hamburg, hat Zooroyal bereits drei weitere Pilotmärkte eröffnet – die laut Aussage des Unternehmens die Erwartungen deutlich übertreffen.

Nun soll es weitergehen: Ab 2026 plant Rewe den schrittweisen, deutschlandweiten Rollout des Tierfachmarkts – den den bereits vorhandenen Shop-in-Shop-Formaten in Rewe-Märkten. Aktuell sucht das Unternehmen nach passenden Standorten in allen Rewe-Regionen. Ziel ist es, zunächst Zooroyal-Märkte in urbanen Regionen zu eröffnen, die von selbständigen Rewe-Kaufleuten betrieben werden.

„Die Zahlen zeigen, dass Kund:innen beim Thema Haustier zunehmend dem Fachhandel vertrauen – und das zurecht. Unsere Pilotmärkte im Raum Hamburg haben eindrucksvoll bewiesen, dass ZooRoyal auch stationär als Marke der Rewe Group erfolgreich ist“, sagt Marcel Bersch, Geschäftsführer von Zooroyal Petcare.

In den vergangenen zwei Jahren testete das Unternehmen in den Pilot-Märkten Sortimente, Store-Layouts, Serviceangebote und Werbemittel, um die beste Strategie für den nationalen Rollout zu entwickeln. Dabei wird wie in den bestehenden Märkten das Sortiment variieren, um die Bedürfnisse der Kundschaft vor Ort zu erfüllen.

Scan & Go meets Fellpflege

Das Sortiment umfasst mehr als 15.000 Artikel für Tiernahrung, Zubehör und Aquaristik, darunter exklusive Marken und regionale Produkte. Premium-Highlights sind unter anderem die „Snackbars“ mit unverpackten Leckereien für Haustiere, Hundewasch- und Fellpflegestationen sowie Waschsalons für Haustierzubehör.

Nicht nur bei den Angeboten gibt sich der Tierfachhandel modern – auch bei der Shop-Ausstattung. Dazu gehören Self-Checkout-Kassen, Scan-&-Go-Funktionen und, den Bildern nach zu beurteilen, Instore-Display-Stelen – sowie ein unterstützender Roboter, der regelmäßig auf Social Media gefeiert wird.

Der Erfolg und der geplante Roll-out sind sicherlich auch für die Retail-Media-Unit von Rewe spannend. Ein Instore-Retail-Media Netz in einem nationalen Tierfachhandel würde einen Leckerbissen für die passende Zielgruppenansprache darstellen.

