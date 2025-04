Creative Realities (CRI) erhielt einen seiner größten Digital Signage-Aufträge im QSR-Bereich: Der Full-Service-Integrator mit Sitz in Louisville, Kentucky soll für eine große US-Kette mehr als 1.000 Restaurants in rund 25 Bundesstaaten mit digitalen Menüboards im Innen- und Außenbereich ausstatten. Wie üblich bei solchen Verträgen, wurde der Name der Kette nicht veröffentlicht.

Komplettlösung mit eigenem CMS

Im Zuge des Projekts wird CRI eine Komplettlösung liefern. Diese umfasst nicht nur die Bereitstellung der benötigten Hardware, sondern auch die Entwicklung einer Content-Strategie, Beratung, Unterstützung bei der Installation sowie den anschließenden Betrieb und Support. Zum Einsatz kommt dabei die firmeneigene CMS-Plattform Clarity, die speziell für die Anforderungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie konzipiert wurde.

Upselling-Features für den Drive-In

Clarity bietet Funktionen wie die Integration in POS-Systeme, standortbezogene Werbeaktionen und zeitlich gesteuerte Inhalte. Über eine benutzerfreundliche Oberfläche können Marketingteams mit wenigen Klicks Inhalte für Hunderte von Standorten gleichzeitig verwalten. Auch der Drive-In-Bereich soll durch Funktionen wie Bestellbestätigung sowie intelligente Verkaufsstrategien für Zusatz- und Mehrverkäufe effizienter gestaltet werden.

Zusätzlich zu Clarity bietet CRI noch drei weitere CMS-Lösungen an, die auf andere Branchen wie den Einzelhandel oder digitale Außenwerbung (DooH) spezialisiert sind.

„Wir fühlen uns geehrt, als Digital Signage-Partner für eine so wichtige technologische und betriebliche Umstellung ausgewählt worden zu sein“, sagt Rick Mills, CEO von CRI. „Diese Kette teilt unsere Werte und unseren Glauben an die Kraft digitaler Anwendungen, um das Gästeerlebnis zu verbessern. Gemeinsam bauen wir eine agilere, vernetzte Restaurantumgebung auf, die die heutigen Kundenerwartungen erfüllt und gleichzeitig die Weichen für die Zukunft stellt.“

Die vollständige Einführung der digitalen Menüboards hängt noch von einem erfolgreichen Pilotprojekt ab, das im dritten Quartal 2025 an ausgewählten Standorten beginnen wird.