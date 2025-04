In seinen Reifenfachhandelsgeschäften setzt Bridgestone auf Digital Signage-Stelen als visuellen Anker. Die Stelen mit 43-Zoll-Displays sollen in den Verkaufs- und Kundenräumen bei Reifenfachhändlern und in Service-Betrieben Markenbotschaften und Produktinformationen als Grundlage für Kaufentscheidungen direkt an die Zielgruppe adressieren. Verantwortlich für das Projekt war die Darmstädter Digitalagentur Baermedia, die für die Stelen die Displays die Bravia BZ30L-Serie von Sony auswählte.

Insgesamt handelt es sich bei dem Projekt um fünfzig Bravia-Displays, die mit dem CMS von Sales-TV ausgestattet sind. Über eine auf den Displays vorkonfigurierte App können Baermedia, Bridgestone und die Händler selbst die Inhalte zentral und dezentral aufspielen, verwalten und überwachen. Dazu haben Sony und Sales-TV in enger Zusammenarbeit eine virtuelle Fernbedienung entwickelt. Der weite Betrachtungswinkel des BZ30L-Panels sorgt dafür, dass man von jeder Position im Raum aus die Bilder auf dem Display gut sehen kann.

„Die Aufstellsituationen der Bridgestone Display-Stelen sind in den einzelnen Fachhandelsbetrieben sehr unterschiedlich“, sagt Paula Bernd, Projektmanagement & Kundenberatung bei Baermedia. „Die mit ihrer Betonoptik massiv wirkenden Stelen sind deshalb hochflexibel und erstaunlich leicht konstruiert. Die schlanken und minimalistischen 43-Zoll-Displays der BZ30L-Serie sind dafür die ideale Besetzung. Sie sind flexibel in der Installation und lassen sich dank der System-on-Chip-Technologie einfach und nahtlos über fernsteuerbare Content-Management-Systeme bespielen.“