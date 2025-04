Der Österreicher DooH-Anbieter Monitorwerbung gewinnt 50 Exklusiv-Standorte dazu. Dabei handelt es sich um City-Screens in zentralen Lagen von Wien, insbesondere in den Bezirken 1, 2, 3, 13 und 19 sowie entlang der Haupt-Shoppingmeile Mariahilfer Straße.

Zu den prominentesten der neuen Standorte gehören die Screens in der Hütteldorfer Straße nahe der U3- und der Straßenbahnlinie 49, in der Lerchenfelder Straße an der Linie 46 sowie an der Favoritenstraße beim Reumannplatz, wo sich Anbindungen an die U1 sowie die Linien 6 und 67 befinden.

„Was die neuen, Großteils hochformatigen Flächen auszeichnet, ist ihre unmittelbare Nähe zu den wichtigsten Verkehrsknotenpunkten – darunter verschiedene U-Bahn-Linien“, sagt Wolfgang Pernkopf, Director of Sales bei Monitorwerbung. „Gerade diese Lage sorgt für eine hohe Frequenz und macht die Standorte für unsere Kund:innen entsprechend attraktiv.“

Buchungen für sämtliche neuen Standorte sind ab Anfang Mai möglich. Die Spotdauer beträgt 10 Sekunden, wobei sowohl statische Bilder als auch Bewegtbildanimationen in 4K-Qualität ausgespielt werden können. Jede Fläche sendet mindestens 150 Spots pro Tag innerhalb einer täglichen Laufzeit von 17 Stunden – von 6:00 bis 23:00 Uhr.

„Unser erklärtes Ziel für heuer war es, in sämtlichen Bundesländern Exklusiv-Standorte anbieten zu können“, sagt Josef Maier, Geschäftsführer von Monitorwerbung. Mit den City-Screens sowie neuen Screens in Oberösterreich habe man diesen Meilenstein nun erfolgreich umgesetzt. Im Wiener Stadtgebiet vermarktet Monitorwerbung bereits die Screens am Prater und bei Hervis.