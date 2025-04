APG|SGA Neue DooH-Displays in Schaffhausen

Der Schweizer Außenwerber APG|SGA hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Schaffhausen drei neue doppelseitige City E-Panel DooH-Stelen in der Altstadt von Schaffhausen in Betrieb genommen. Die Realisierung der City E-Panels ist Bestandteil der Ausschreibung und des zehnjährigen Konzessionsvertrages zwischen der Stadt Schaffhausen und der APG|SGA.

Die 75-Zoll-Screens befinden sich an Top-Lagen in der Altstadt und ermöglichen eine programmatische Buchung und Ausstrahlung. Die Stadt Schaffhausen nutzt die digitalen Screens zudem für Kulturwerbung und kann so die Bevölkerung aktuell über Veranstaltungen, kulturelle Angebote und Ereignisse informieren.

Dabei steht der Stadt die Hälfte der Werbezeit zur Verfügung, wobei die insgesamt sechs Screens gleichermaßen zwischen kommerzieller Werbung und städtischem Kulturcontent aufgeteilt sind. Die Stadt pflegt ihre Inhalte über das APG|SGA-Content-Management-System ein. Dadurch ist sichergestellt, dass die Stadt kulturelle Informationen und Hinweise jederzeit online und flexibel aktualisieren, planen oder kurzfristig anpassen kann.

Die neuen City E-Panels werden zudem laut APG|SGA mit 100 Prozent Öko-Strom betrieben.