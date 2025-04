BenQ bringt mit den beiden neuen 4K-UHD-Projektoren W5850 und W4100i zwei Modelle auf den Markt, die besonders gut für Heimkino in kleineren Räumen geeignet sein sollen. Dank ihrer weitwinkligen Objektive schaffen sie es, auf kurze Distanz vergleichbar große Bilddiagonalen zu projizieren. So kann der W5850 mit seinem 1,6-fachen Motorzoom aus vier Metern Entfernung ein bis zu 200 Zoll großes Bild (508 cm) darstellen. Der W4100i kommt mit einem 1,3-fachen Zoomobjektiv bei weniger als drei Metern auf eine Bildgröße von 100 Zoll.

Beide Geräte liefern 4K-Auflösung und bieten HDR-Unterstützung (HDR10, HLG und HDR10+). Die Helligkeit liegt beim W5850 bei 2.600 Ansi-Lumen und beim W4100i bei 3.200 Ansi-Lumen – hell genug für klare Bilder bei leichtem Umgebungslicht.

W5850 mit Bildoptimierungs-Features

Beim W5850 liegt der Fokus auf einer möglichst präzisen Farbwiedergabe. Die integrierte Cinematiccolor-Technologie soll dafür sorgen, dass sowohl der DCI-P3- als auch der Rec.709-Farbraum vollständig abgedeckt werden – bei einem Delta E von unter 2, was für sehr naturgetreue Farben spricht. Dazu kommen Features wie Enhanced Dynamic Contrast, Dynamic Black, Local Contrast mit 1.000 Bildzonen und ein fein abgestimmter Weißabgleich in elf Stufen. Diese Features sollen detailreiche Bilder, auch in sehr hellen oder dunklen Szenen, resultieren.

Der Projektor arbeitet außerdem mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 2.500.000:1. Wer Filme so erleben möchte, wie sie ursprünglich gedacht waren, kann den Filmmaker-Mode aktivieren. In diesem Modus bleiben Farbverbesserungen erhalten, während Funktionen wie der 4K Motion Enhancer abgeschaltet werden – für einen originalgetreuen Kino-Look mit 24 Bildern pro Sekunde.

W4100i mit smarten Funktionen für Streaming und Gaming

Der W4100i bringt zusätzlich smarte Funktionen mit und richtet sich vor allem an Streaming- und Gaming-Fans. Laut BenQ ist der erste Heimkino-Projektor mit einem AI Cinema Mode, der jedes einzelne Bild in Echtzeit analysiert und optimiert. Außerdem ist ein Android-TV-Dongle (QS02) enthalten, der Zugriff auf den Google Play Store und Apps wie Netflix ermöglicht. Auch die Sprachsteuerung über den Google Assistant ist mit an Bord. Wie der W5850 unterstützt auch der W4100i den Filmmaker-Mode.

Beide Projektoren lassen sich flexibel an den Raum anpassen. Dafür sorgen motorisierte Zoomobjektive und die Möglichkeit, das Bild vertikal und horizontal zu verschieben: Beim W5850 beträgt der vertikale Lens Shift ±50 %, beim W4100i liegt er zwischen 0 und 60 %, jeweils mit ±15 % in der Horizontalen.

Für den Anschluss externer Geräte stehen beim W5850 zwei HDMI-Eingänge zur Verfügung, beim W4100i sind es drei – alle mit HDCP 2.2. Auch Audiosignale lassen sich über die HDMI-Anschlüsse durchschleifen, etwa zu Dolby-Atmos-fähigen Anlagen oder 7.1-Surround-Systemen. Der W4100i bietet darüber hinaus integrierte Lautsprecher mit Trevolo-Technologie, die auch ohne zusätzliche Audioanlage für ein gutes Klangbild sorgen. USB-Anschlüsse für Firmware-Updates sind ebenfalls vorhanden.

Der W5850 wird ab dem 10. Mai für 5.299 Euro erhältlich sein, der W4100i folgt am 15. Mai für 2.999 Euro (jeweils inklusive Mehrwertsteuer).