Best 18/1 Award 10.000 Euro für das beste Plakat

Der Plakatwettbewerb Best 18/1 sucht unter dem Motto „Kreativität. Wir die Bühne.“ zum 19. Mal das beste und innovativste Plakatmotiv. Der erste Platz erhält eine Kreativprämie von 10.000 Euro sowie eine deutschlandweite Außenwerbekampagne im Wert von 1,6 Millionen Euro – inklusive analoger und digitaler Werbeträger, Druck und Klebung. Anstelle der DooH-Flächen von Inovisco Mobile Media, die vergangenes Jahr Teil des Gewinns waren, werden dieses Jahr drei Riesenposter von Pool One Giant Media ausgehängt.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Einreichung von Motiven für diese drei Formate: Großfläche 18/1, Litfaßsäule 8/1 und City Light Poster 4/1. Gestaltungsgrenzen sind keine vorgegeben, stattdessen sucht das Award-Team nach Kreativität, Innovation und Emotionen. Der Einsendeschluss für die Plakatmotive ist der 16. Mai 2025. Teilnahmeberechtigt sind Unternehmen, Agenturen und freie Kreative. Dabei spielt keine Rolle, ob die Motive neu gestaltet, bereits plakatierte oder unveröffentlichte sind. Die Teilnahme ist kostenlos.

Eine Vorjury wählt im Juni die Top 10 aus. Der Gewinner wird am 11. September 2025 bei der Preisverleihung per Live-Voting ermittelt, anschließend findet eine Aftershow-Party in der Halle Tor 2 statt. Im vergangenen Jahr gewann der Bundesnachrichtendienst (BND) mit dem Motiv „Wir suchen Terroristen“, das im Frühjahr 2025 deutschlandweit verbreitet wurde.