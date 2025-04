Der Schweizer DooH-Anbieter Livesystems vermarktet 30 neu installierte Screens in Filialen der Schweizer Post. Sie befinden sich im Raum Zürich, Genf und Winterthur. Wie das gesamte Post-Netzwerk sind die neuen Werbeflächen an das programmatische Netzwerk von Livesystems angeschlossen. Ihre Leistungsdaten werden derzeit in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Intervista erhoben.

„Mit der Übernahme der Vermarktung dieser Standorte erweitern wir unser Angebot an stark frequentierten Werbeflächen in Schweizer Großstädten“, sagt Adriano Beti, CEO von Livesystems. „Livesystems bietet bereits das grösste programmatisch buchbare DOOH-Netzwerk der Schweiz – mit den neuen Schaufenster-Screens bauen wir dieses Angebot weiter aus.“

Livesystems vermarktet seit Anfang 2021 das Post-Werbenetz. Wenige Monate hatte die Schweizer Post den Außenwerber übernommen – seitdem operiert Livesystems als hundertprozentige Tochter des Staatskonzerns.