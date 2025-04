DooH Livesystems wächst in Zürcher Innenstadt

Der Schweizer DooH-Anbieter Livesystems erschließt weitere Screens in Zürich: In seinem Vermarktungsportfolio befinden sich ab sofort die die DooH-Standorte des Unternehmens City Lights, die sich unter anderem im Kreis 1 und in der Zürcher Altstadt befinden.

Die Screens liegen an Gebäuden und in Schaufenstern an hochfrequentierten Standorten wie der Fußgängerzone. Mit ihnen baut Livesystems sein DooH-Inventar schweizweit auf mehr als 13.000 Screens aus.

Jürg Knecht, Inhaber von City Lights, begrüßt die Zusammenarbeit: „Livesystems ist der ideale Partner für die Zukunft der City Lights AG. Ihr starkes Verkaufsteam und ihr technisches Know-how bieten die besten Voraussetzungen, um unsere Werbestandorte langfristig erfolgreich zu vermarkten. Die konstruktiven Gespräche haben mich in meiner Entscheidung bestätigt. Ich blicke sehr positiv in die Zukunft.“

Wie der Großteil des Livesystems-Inventar werden auch die neuen Standorte in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Intervista bewertet. Die erhobenen Leistungswerte sind im Planungstool „Inventory Finder“ einsehbar und sollen Werbetreibende bei der Kampagnenplanung unterstützen.