Eyefactive stellt eine neue Multitouch-Technologie vor: Der Mars Premium Multitouch Screen ist ein interaktives Display, das speziell für den Einsatz in Bereichen mit hoher Sichtbarkeitsanforderung entwickelt wurde. Mit einer Helligkeit von 1.000 Nits bietet es genügend Leuchtkraft für Retail Stores, Museen, Messen oder Unternehmensräume. Das Optical Bonding soll Reflexionen reduzieren und die Bildbrillanz erhöhen, wodurch Inhalte klar und farbintensiv dargestellt werden.

Mars unterstützt bis zu 40 gleichzeitige Touchpunkte und ermöglicht so die gleichzeitige Interaktion mehrerer Nutzer. Dadurch soll sich der Screen einerseits in kollaborativen Umgebungen verwenden lassen, aber auch an Verkaufsstationen oder bei interaktiven Kundeninformationssystemen. Zusätzlich ist eine Objekterkennung integriert, die physische Gegenstände auf der Displayoberfläche erkennt. Diese Funktion lässt sich nutzen, um Inhalte gezielt durch bestimmte Objekte auszulösen oder erweiterte Produktpräsentationen zu realisieren.

Zur Softwareanpassung steht der Eyefactive-Touchscreen App-Marktplatz zur Verfügung. Dort sind verschiedene Anwendungen erhältlich, die sich individuell an das Design, die Inhalte und die Nutzerbedürfnisse eines Unternehmens anpassen lassen. Der Mars Multitouch Screen ist als eigenständige Einheit, wandmontiert oder in Form einer interaktiven Tischinstallation einsetzbar. Das System ist ab sofort verfügbar.