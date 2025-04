Die Goldbach Crossmedia Awards 2025 haben einen Gewinner: Die Tourismus-Kampagne „Arosa macht Träume wahr“, umgesetzt von Yoveo/Team Farner, machte das Rennen und wurde Rahmen der Best of Swiss Web in der Eventlocation „The Hall“ ausgezeichnet. Dabei handelte es sich um die erste crowd-generierte AI-Kampagne der Schweiz. Die Idee dahinter: Die Schweizer Bevölkerung wurde aufgerufen, ihren persönlichen Traum von perfekten Ferien in den Bergen zu formulieren. Mithilfe von AI wurden mehr als 43.000 dieser eingereichten Träume visualisiert. In einem weiteren Schritt wurden verschiedene Werbesujets kanaloptimiert aufbereitet und crossmedial – auf Social Media, als TV-Spots, auf DooH sowie auf Gondeln, Bussen, limitierten Briefmarken und Badetüchern – präsentiert.

Zudem verloste der Ferienort unter allen Teilnehmenden Wellness-Wochenenden oder Aprés-Ski-Erlebnisse. „Schlussendlich führte dieser Co-Creation-Ansatz nicht nur zu einer breiten Palette an Werbemöglichkeiten, sondern verlieh der Kampagne Authentizität und schaffte auch ein kollektives Erlebnis“, erläuterte Goldbach in einer Pressemitteilung.

Neben der Gewinner-Kampagne wurden auch die Zweit- und Drittplatzierten prämiert. Silber ging an „Werbung naja, Zins gut“ von Bank Cler und Neu Creative Agency. Über Bronze durfte sich der Case „Die Migros als Playmobil“ von Wirz Group und Migros Supermarkt freuen. Den Publikumspreis sicherte sich auch dieses Jahr wieder die Swiss-Kampagne LXmas For You von MSM Digital & Tamino Productions.