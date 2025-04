Das nächste globale ProAV-Event nach dem DSS Europe in München wird die von Avixa organisierte Infocomm in Orlando, Florida, sein. Die US-Schwestermesse der ISE fängt traditionell mit einem Bildungsprogramm am Wochenende an, bevor die eigentliche Ausstellung dann für alle von Mittwoch bis Freitag öffnet. Dieses Jahr ist ein zentraler Pfeiler dieses Programms der HETMA Higher Education Summit, der am 9. und 10. Juni stattfindet. Hier diskutieren Branchenexperten Themen wie Ethik, Barrierefreiheit, IT-Sicherheit und Kapitalplanung. Der Summit mündet den Higher Ed AV Awards am 9. Juni, zu denen Teilnehmer freien Eintritt erhalten.

Neben dem Summit gibt es auch an den Ausstellungstagen Programmpunkte mit Bildungsbezug:

„How to Go Big on AV at a Small School“ (11. Juni): AV-Experten kleinerer Hochschulen präsentieren Lösungen für den effektiven Einsatz begrenzter Mittel.

„Next-Gen Learning: The AI Frontier in AV/IT Solutions“ (12. Juni): Diese Podiumsdiskussion untersucht den Einfluss von GenAI auf die Bildung. Beteiligte Institutionen und Unternehmen: UCLA, USC, Crestron, Huddly, Panasonic, Shure.

„Classroom Design Lab“ (11. Juni): AV- und IT-Experten der University of Nevada, Las Vegas und Prairie View A&M University demonstrieren praxisnahes AV-Design für zukunftsfähige Lernräume.

„From Hodgepodge to Future-Focused“ (11. Juni): Vortrag der Ohio State University über den Wechsel von dezentraler zu zentralisierter IT-Ressourcen und kostengünstige AV-Upgrades.

„Trend Forecast: Learning“ (11. Juni, Technology Innovation Stage, Stand W2461): Präsentation zu aktuellen Entwicklungen wie Gamification, VR/AR und sozialen Lernplattformen.

Die Infocomm organisierte geführte Ausstellungsrundgänge mit Fokus auf neue, für die Bildung relevante Technologien wie Kameras, Cloud, Livestreaming und Audio, die am 11. und 12. Juni jeweils von 13 bis 15 Uhr stattfinden und von Ryan Gray vom Yavapai College geleitet werden. Daneben gibt es Integrated Experience Tours an der University of Central Florida (10. und 11. Juni), welche durch den hybriden Besprechungsraum der Universität „Charge on Chamber“ und einen Crestron-gesteuerten Klassenzimmer. Bei den Tours ist auch das AV/IT-Team der Universität vor Ort.

Was außerdem auf der Infocomm 2025 anders sein wird, darüber spricht invidis-Contentpartner Dave Haynes mit der neuen Messe-Chefin Jenn Heinold. Sie war zu Gast in der jüngsten Folge des Sixteen-Nine Podcasts:

Die Infocomm 2025 findet vom 7. bis 13. Juni im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt. Die Ausstellung ist vom 11. bis 13. Juni geöffnet.