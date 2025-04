Funtech Innovation, ein Lösungsanbieter aus Taiwan, bringt ein neues 55-Zoll-Touchdisplay auf den Markt. Das Innex Meeting Hub CM55 ist als All-in-One-Videokonferenzlösung konzipiert und vereint verschiedene Funktionen zur Durchführung hybrider Meetings. Es kombiniert Edge-Lit LED-Hintergrundbeleuchtung mit PCAP-Touchtechnologie für präzise und reaktionsschnelle Bedienung.

Für das Touch-Erlebnis gibt es für den CM55 einen MPP 2.0-kompatiblen aktiven Stift. Eine Whiteboard-Software ist bereits integriert. Inhalte von Laptop lassen sich auf das Display über die Connect-Pro-Taste übertragen. Die Screen-Sharing-Anwendungen Airplay, Miracast und Chromecast unterstützt der Connect-Pro-Receiver auch ohne Taste. Zudem sind zwei Connect Pro Dongles sind im Lieferumfang enthalten. Die Bildschirmfreigabe ist MPP-kompatibel (Microsoft Pen Protocol) und bietet Touchback-Steuerung für Programme wie Microsoft Office, Whiteboard, OneNote und Edge.

Das CM55 verfügt über eine 8-Megapixel-KI-Kamera mit automatischer Anpassung des Bildausschnitts. Ein 8-fach-Mikrofonarray mit Speaker-Tracking, Rauschunterdrückung und Echofilter soll die Sprachqualität verbessern. Zwei integrierte 10-Watt-Lautsprecher sorgen für die Tonwiedergabe. Das Gerät ist mit gängigen Videokonferenzsystemen kompatibel und lässt sich per Fernbedienung oder über BYOM (Bring Your Own Meeting) mit mobilen Endgeräten steuern.

Das Display ist 9 Millimeter tief, wiegt 15 Kilogramm und hat einen Rahmen von 6,4 Millimeter Breite. Ein mobiler Rollständer gehört zum Lieferumfang dazu.