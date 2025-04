Purelink bringt mit der Flexinstall-Serie eine neue Reihe von USB-, HDMI- und Cat.6a-Kabeln auf den Markt. Sie wurden speziell für enge Installationsräume, wie Racks oder hinter Flachbildschirmen, entwickelt. Laut Hersteller zeichnen sie sich durch hohe Flexibilität, Langlebigkeit und Leistung. aus. Der Kabelmantel ist schlank und mit Nanotechnologie ausgestattet, wodurch sich ein großer Biegeradius bei gleichzeitig kompaktem Querschnitt ergibt. Anstelle herkömmlicher Schirmung ist das äußere Substrat mit Graphen imprägniert, was das Kabel besonders robust und einfach in engen Räumen zu verlegen machen soll.

Die Graphen-Schirmung soll zusätzlich für hohe elektrische Leitfähigkeit sorgen sowie vor elektromagnetischen und Hochfrequenzstörungen schützen. So soll die Signalintegrität auch in anspruchsvollen AV-Umgebungen erhalten bleiben. Die kompakten Stecker der Flexinstall-Kabel sollen eine platzsparende Integration ermöglichen. Meterkennzeichnungen und Funktionskodierungen sollen Kabelmanagement und Identifikation erleichtern. Zugentlastungen in sechs Farben bieten eine flexible Anpassung und Organisation.

Die Kabel sind einzeln oder in Großverpackungen (Installer Packs) erhältlich. Diese Packs enthalten mehrere Kabel ohne Einzelverpackung, was den Abfall reduzieren soll. Die Installer Packs sind stapelbar und lassen sich wiederverwenden, beispielsweise als Vorratsboxen genutzt. Mit Zugangsklappen und Pop-out-Laschen lassen sie sich zu einem Depotregal verbinden.

Die FlexInstall-Serie umfasst insgesamt neun verschiedene Kabeltypen, die eine breite Palette von Installationsanforderungen abdecken sollen.