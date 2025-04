Laut IBM sind Phishing-Angriffe mit 41 Prozent aller IT-Sicherheitsvorfälle der häufigste Einstiegspunkt für Cyberangriffe. Andere Studien zeigen sogar, dass Phishing für bis zu drei Viertel aller Sicherheitsvorfälle verantwortlich ist.

Ein aktuelles Beispiel für einen erfolgreichen Phishing-Angriff war der bislang größte bekannte Digital Signage-Hack in diesem Jahr. Am vergangenen Donnerstag wurde ein kanadischer Netzwerkbetreiber Opfer eines Angriffs. Über Phishing gelang es den Hackern, sich unbefugten Zugang zu mehreren Cloud-basierten IT-Systemen des Unternehmens zu verschaffen und auch auf die beiden On-Premise Digital Signage-Plattformen.

Die Hacker manipulierten die Inhalte auf hunderten von Screens und hinterließen die Message zur „Free Palestine“. Bereits wenige Minuten nach dem Angriff verbreiteten sich erste Bilder und Videos in den sozialen Medien.

Cybersecurity-Standards sind essenziell

Dieser Vorfall macht erneut deutlich, wie wichtig es ist, die IT-Systeme regelmäßig zu aktualisieren und moderne Sicherheitsfunktionen wie Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) zu implementieren. Sicherheitszertifikate wie SOC 2 Typ 2 oder noch besser ISO 27001 – der internationale Standard für Sicherheitsmanagement – sind daher unerlässlich. IT-Sicherheitsprozesse müssen sowohl beim Anbieter von Digital Signage als auch beim Kunden stets auf dem neuesten Stand sein und regelmäßig überprüft sowie zertifiziert werden.

Wie invidis erfuhr, wurden die CMS-Systeme des Netzwerks selbst nicht direkt angegriffen. Stattdessen gelang es den Angreifern, ein Benutzerkonto auf der On-Premise-Installation des Kunden zu übernehmen. Dies zeigt, wie wichtig es für Integratoren und Endnutzer ist, CMS-Plattformen so abzusichern, dass sie bestmögliche Sicherheit bieten – etwa durch die Aktivierung von Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA), Single-Sign-On (SSO), IP-Beschränkungen sowie durch detaillierte Genehmigungsprozesse für Inhalte, Benutzerrollen und -zugriffsrechte.

Digital Signage ist mittlerweile wichtigen Geschäftsinstrument entwickelt, dessen Erfolg stark von der Sichtbarkeit und Relevanz der angezeigten Inhalte abhängt. Viele Netzwerke sind mittlerweile so geschäftskritisch, dass sie professionelle IT-Sicherheit erfordern. In der Digital Signage-Branche, die vor allem von mittelständischen Unternehmen geprägt ist, sind kontinuierliche Cybersecurity-Management-Services jedoch noch nicht weit verbreitet. Im Gegensatz dazu ist die regelmäßige Fernverwaltung von Geräten und Netzwerken in der IT-Branche bereits Standard.