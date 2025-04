Der AV-Distributor Kindermann bringt unter seiner Eigenmarke das Klick & Show K-Flex auf den Markt – eine Weiterentwicklung seines drahtloses Collaboration-Systems Klick & Show. Es ist für Besprechungsräumen, Huddle Spaces sowie Klassenzimmer entwickelt und soll sich modular erweitern lassen.

In der Basisversion ermöglicht Klick & Show K-Flex es, Inhalte von Laptops oder mobilen Geräten drahtlos auf ein zentrales Display zu übertragen – ohne Kabelverbindung und Einrichtung. Das System unterstützt verschiedene Übertragungsmethoden, darunter Transmitter, eine Client-App sowie native Protokolle wie Airplay, Miracast und Google Cast. Inhalte lassen sich in bis zu 4K-Auflösung wiedergegeben und von bis zu vier Geräten gleichzeitig im Split-Screen-Modus darstellen.

Die Touchback-Funktion unterstützt auch eine rückwärtige Steuerung angeschlossener Laptops über kompatible Touchdisplays. Ein HDMI-Eingang ermöglicht den Anschluss stationärer Geräte wie PCs oder Dokumentenkameras. In Pausenzeiten lässt sich die integrierte Digital Signage-Funktion verwenden, um Informationen oder Werbung auf dem Display anzuzeigen.

Mit einem optionalen BYOM-Lizenzschlüssel kann man das System um Funktionen für drahtlose Konferenzen erweitern. Laptops lassen sich kabellos mit USB-Peripheriegeräten im Raum – etwa Kameras, Soundbars oder Freisprecheinrichtungen – verbinden. Die Kompatibilität mit gängigen UCC-Plattformen wie Microsoft Teams, Zoom oder Google Meet ist gegeben. Mithilfe der Dual-Desktop-Funktion können sowohl der primäre als auch der erweiterte Desktop-Inhalt simultan auf das Display übertragen werden.

Kindermann legte bei dem System nach eigenen Angaben großen Wert auf Sicherheit: Die drahtlose Übertragung erfolgt über ein sicheres Wi-Fi-Netzwerk mit WPA2/3 PSK-Authentifizierung. Zusätzlich wird der Datenstrom vor der Übertragung mit einer Verschlüsselung von bis zu 1024 Bit gesichert. Klick & Show K-Flex wird vorkonfiguriert und einsatzbereit geliefert. Der integrierte Wi-Fi-Hotspot und Webserver erleichtern die Inbetriebnahme. Das System lässt sich in bestehende Netzwerke einbinden und bietet dabei getrennte Routen für Mitarbeiter und Gäste sowie Optionen für Internetzugang und zentrale Fernadministration.

Optional verfügbare HDMI- und USB-C-Transmitter in 4K-Ausführung sollen die Nutzung vereinfachen: Sie werden an das Notebook angeschlossen, per Tastendruck aktiviert und übertragen Inhalte drahtlos zur Hauptanzeige ohne weitere Konfiguration.