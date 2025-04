In Deutschland gibt es eine neue inhabergeführte Media-Agentur: Broadaly. Das Besondere: Alle drei Founder kommen von Walldecaux: Michael Fritz, Marion Witters und Christoph Wünschel bringen zusammen jahrzehntelange Erfahrung aus DooH, Online-Marketing, TV und Programmatic mit.

Michael Fritz war zuvor Head of Programmatic Sales bei Walldecaux und ist bei Broadaly für die Kundenbetreuung und Beratung zuständig. Um Kundenbeziehungen und die Mediaplanung wird sich vor allem Christoph Wünschel kümmern, der bisher als Senior Manager Strategic Business Development bei Walldecaux tätig war. Bei Walldecaux zuständig für Product and Business Development, ist Marion Witters bei Broadaly für die strategische Ausrichtung verantwortlich.

Digitalisierung voll nutzen

Das vorrangige Ziel von Broadaly: ein transparentes und effizientes Media-Buying bei Reichweiten-Medien. „Mit Broadaly setzen wir auf eine transparente Mediaplanung, die Werbetreibenden maximale Flexibilität und messbare Erfolge ermöglicht. Wir verstehen uns als der Klebstoff zwischen effizienter, programmatischer Werbung und klassischen Reichweiten-Medien“, sagt Michael Fritz. Christoph Wünschel ergänzt: „Viele Marktteilnehmer setzen weiterhin auf undurchsichtige Modelle. Wir zeigen, dass es anders geht: Fair, nachvollziehbar und mit einem klaren Fokus auf die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden.“

„Die Branche hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Viele bestehende Agenturen tun sich schwer, die Digitalisierung für das eigene Unternehmen zu adaptieren oder arbeiten in starren Strukturen“, sagt Marion Witters. Hier verspricht Broadaly viel Erfahrung in der Planung programmatischer Kampagnen und neuartige Service-Elemente, zum Beispiel Belegvideos ab dem ersten Tag der Kampagne.