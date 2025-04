Der Digital Signage-CMS-Anbieter Screencloud führt einen neuen Mediaplayer ein. Der „Pixi“ wurde als 65-US-Dollar-Alternative zum bestehenden Station P1 Pro entwickelt und richtet sich an User, die einen preiswerten Einstieg in die Digital Signage-Welt suchen.

Er läuft mit dem eigens von Screencloud entwickelten Betriebssystem, das auf Android 14 basiert. Das Gerät bietet 64 Gigabit internen Speicher, 4 Gigabit RAM und Unterstützung für 4K-Display-Ausgabe. Zu den zentralen Funktionen gehören unter anderem das Remote Device Management (RDM) über das Screencloud-Dashboard. Außerdem soll der Pixi Sicherheitsfunktionen auf Enterprise-Niveau bieten. User bekommen Zugriff auf die Design- und App-Tool-Suite von Screencloud und 24/7-Support.

„Eine der größten Einstiegshürden im Digital Signage-Bereich für kleinere Unternehmen ist eine Kombination aus Kosten und Benutzerfreundlichkeit“, sagt Mark McDermott, CEO von Screencloud. „Viele Kund:innen kommen zu uns, weil sie die einfache Inbetriebnahme mit ScreenCloud im Vergleich zu anderen Lösungen schätzen. Doch beim Media Player stoßen sie oft an ihre Grenzen: Ein günstigeres Modell bedeutet häufig Leistungseinbußen, während teurere Geräte dazu führen, dass man einen Bildschirmstandort aufschieben oder ganz weglassen muss. Mit Pixi haben wir die besten Spezifikationen, die wir anbieten können, in ein Produkt gepackt – und gleichzeitig den Preis so niedrig wie möglich gehalten, um die Technologie für mehr Menschen zugänglich zu machen.“

Der Pixi Player wird mit vorinstallierter Screencloud-Software ausgeliefert und lässt sich per Plug-and-Play installieren. Der Listenpreis beträgt 65 US-Dollar, wobei bestehende Testnutzer das Gerät zum Einführungspreis von 40 US-Dollar beziehungsweise 35 Pfund erwerben können. Preislich schlägt er damit andere Einsteiger-Signage-Player wie den Amazon Signage Stick oder den Raspberry Pi. Die allgemeine Verfügbarkeit ist für Ende 2025 geplant.