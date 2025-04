APG|SGA übernimmt die Vermarktung der Werbeflächen an und in den Trams und Bussen in Basel. Insgesamt handelt es sich dabei um 13 Tramlinien, 31 Buslinien und 1 Schmalspurbahn, die täglich rund 500.000 Gäste transportieren. Der Fuhrpark umfasst rund 400 Fahrzeuge, die den gesamten Ballungsraum Basel bedienen.

Der Schweizer OoH-Anbieter übernimmt damit vom Wettbewerber Goldbach Neo. Während APG|SGA für sämtliche analoge OoH-Flächen in und an den Fahrzeugen zuständig ist, bleibt die Vermarktung der DooH-Screens bei der Schweizer-Post-Tochter Livesystems.

Das Werbenetzwerk im Basler ÖPNV wird vom Joint Venture Moving Media Basel betrieben, an dem die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und die Baselland Transport AG (BLT) beteiligt sind. Neben dem Basler Netzwerk bietet APG|SGA auch Werbelösungen in den Verkehrsmitteln der Städte Bern, Zürich, Biel, Lausanne, Lugano, Luzern, St. Gallen und Winterthur an.

Insgesamt vermarktet APG|SGA für rund 120 Partner im öffentlichen Verkehr mehr als 100.000 analoge Außen- und Innenwerbeflächen sowie rund 1.900 digitale Traffic-Media-Screens in mehr als 6.000 Fahrzeugen in der Schweiz. Die städtischen Netzwerke lassen sich über die spezialisierte Einheit „Transport Advertising“ auch übergreifend für nationale und regionale Kampagnen buchen.