Cupra startet in ganz Österreich eine neue Out-of-Home-Kampagne und stellt sieben Modelle in den Mittelpunkt. Die Seat-Marke setzt dabei auf Plakatdominanzen: Insgesamt 12 „3er-Dominanzen“ (drei Plakate nebeneinander) und 24 „7er-Dominanzen“ (sieben Plakate in einer Reihe) setzen auf Großformat-Werbeflächen von Epamedia ein Statement.

Konzipiert wurde die Kampagne von der Kreativagentur Bazzoka Creative, die Medienplanung übernahm Porsche Media & Creative. Im Fokus stehen die EV-Modelle Cupra Leon, Cupra Leon Kombi, Cupra Formentor, Cupra Terramar, Cupra Ateca, Cupra Born und Cupra Tavascan. Die Kampagne trägt den Titel „Einer von Sieben“ und ist eine Weiterentwicklung der Jahresstartkampagne „Die Kraft der Sieben“.

Besonders hervorgehoben werden die Plug-in-Hybrid-Modelle Cupra Leon, Cupra Leon Kombi, Cupra Formentor und Cupra Terramar. Diese Modelle kombinieren elektrische Antriebe mit sportlicher Leistung und bieten eine rein elektrische Reichweite von bis zu 130 Kilometern. Der dazugehörige Slogan lautet: „Elektrisch wenn du willst. Kraftvoll wenn du es brauchst.“

Die Kampagne wird in allen Bundesländern umgesetzt und ist Teil eines 360-Grad-Media-Mixes. Neben klassischen Plakaten kommen auch Posterlights und digitale Posterlights zum Einsatz. Die Platzierung erfolgt gezielt an hochfrequentierten Epamedia-Standorten.