JC Decaux gewann die OoH-Ausschreibung der französischen Stadt Rennes. Der Außenwerber ist die kommenden neun Jahre für die Bereitstellung, Wartung und den Betrieb von Stadtinformationsanlagen (City-Light-Poster) sowie zugehöriger Dienstleistungen verantwortlich.

Der Vertrag umfasst die Aufarbeitung von 300 CLPs mit einer Fläche von je 2 Quadratmetern, 50 Service-Informationsstellen und bis zu 36 zusätzlichen CLPs. Die Stadtmöblierung will JC Decaux an das visuelle Erscheinungsbild der Stadt anpassen. Die Ausstattung beinhaltet unter anderem fernsteuerbare Beleuchtungssysteme und energieeffiziente LEDs mit Einsparungspotenzial von bis zu 50 Prozent.

Während der Vertragslaufzeit plant JC Decaux außerdem, 80 Prozent der eigenen Fahrzeugflotte durch Elektrofahrzeuge zu ersetzen, die CO₂-Emissionen pro Kilometer um 20 Prozent bis zum Jahr 2030 zu reduzieren und bei der Stadtmöbelreinigung auf Regenwasser aus lokaler Niederlassung umzustellen.

Die Stadtmöbel in Rennes zeigen neben OoH-Werbung auch städtische und institutionelle Informationen. JC Decaux ist in der umliegenden Region bereits in Ille-et-Vilaine und in der Bretagne tätig und unterhält dort lokale Teams.