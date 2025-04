Die US-Schwestermesse der ISE, Infocomm, lädt dieses Jahr führende Köpfe der AV-Branche zur großen Zukunftsdiskussion ein: Am Donnerstag, den 12. Juni um 11 Uhr, findet der Programmpunkt „2030 Vision: The Future of AV“ statt. Dabei wird über kommende Technologien und Entwicklungen diskutiert, die das Arbeitsumfeld der Zukunft prägen könnten.

Mit auf der Bühne stehen Brad Hintze von Crestron, Eric Hutto von Diversified, Christine Schyvinck von Shure sowie David Labuskes, CEO des Veranstalters Avixa. Gemeinsam geben sie Einblicke in aktuelle Trends und mögliche Zukunftsszenarien der ProAV-Welt.

Wer sind die Diskutierenden?

Brad Hintze verantwortet das globale Marketing bei Crestron und bringt umfassende Erfahrung aus dem Bereich Heimautomatisierung und Arbeitsplatztechnologien mit. Vor seiner Zeit bei Crestron war er bei Snap AV tätig, wo er das Markenmarketing nach der Fusion mit Control 4 leitete.

Eric Hutto ist seit 2022 CEO von Diversified und hat zuvor verschiedene große Unternehmen durch Veränderungsprozesse und digitale Transformationen geführt. Themen wie KI, Unternehmensdisruption und Ethik in der Technologie sind zentrale Bestandteile seiner Arbeit.

Christine Schyvinck begann ihre Karriere bei Shure bereits 1989 und leitet das Unternehmen seit 2016 als Präsidentin und CEO. Unter ihrer Führung sollen unter anderem die Produktionsprozesse globaler ausgerichtet und die Materialkosten optimiert worden sein.

David Labuskes ist seit über einem Jahrzehnt CEO von Avixa, der Audiovisual and Integrated Experience Association. In seiner Rolle arbeitet er daran, die AV-Branche weltweit zu vernetzen und weiterzuentwickeln. Zuvor war er bei einem internationalen Architektur- und Designbüro tätig, wo er eine der größten Technologie-Design-Abteilungen aufbaute.

Zur Infocomm 2025

Die Infocomm ist die größte Messe und Konferenz für ProAV-Technologien in Nordamerika. 2025 findet sie vom 7. bis 13. Juni im Orange County Convention Center in Orlando, Florida, statt. Die Ausstellungen sind vom 11. bis 13. Juni geöffnet. Die Teilnahme an der Veranstaltung „2030 Vision: The Future of AV“ ist für alle registrierten Besucher kostenlos.