PBS Appalachia Virginia ist der erste rein digitale öffentliche Fernsehsender in den USA und hat sich zum Ziel gesetzt, die Stimme des Südwestens Virginias mit passenden lokalen Inhalten und Programmen zu verstärken, mit Sendungen wie dem „Prairie Preacher“, der sich für den Erhalt des regionstypischen Graslands einsetzt. PBS Appalachia Virginia ist auch der erste Fernsehsender, der in einem Kasino untergebracht ist – dem Hard Rock Casino in Bristol, Virginia.

Für das Virtual-Production-Studio von PBS lieferte PPDS eine circa 8,5 Meter lange, gekrümmte LED-Wand. Zum Einsatz kam dabei die Philips Unite LED 6000 Serie, die für den 24/7-Betrieb konzipiert ist und Inhalte in Auflösungen jenseits von 8K darstellen kann. Der Pixelpitch der installierten Wand beträgt 1,5 Millimeter.

Julie Newman, COO von PBS und General Manager von PBS Appalachia Virginia, bezeichnete das neue Studio bei der offiziellen Einweihungszeremonie als „Meilenstein“ und als „das spektakulärste Studio im Umkreis von 500 Meilen“.

Zusätzlich hat der Sender, der im Studio auch eine große Glasscheibe einbauen ließ, damit Besucher live die Produktion anschauen können, Philips-Displays der Serien 3000 und 4000 installieren lassen.

Robert fügte hinzu: „Dieses hochmoderne neue Studio verdiente eine atemberaubende LED-Wand, und wir sind unglaublich stolz darauf, dass unsere Philips Unite LED 6000 Serie als herausragende Wahl ausgewählt wurde, um sicherzustellen, dass alle Ambitionen zum Leben erweckt wurden. Es ist eine der größten Philips dvLED-Wände, die bisher in der Broadcast-Branche installiert wurden, und sie setzt einen Maßstab dafür, was mit Philips Professional Displays möglich ist und erreicht werden kann.“