Displayce, die Demand-Side-Plattform (DSP) von JC Decaux, bindet die SSP1 der One Tech Group an. Die Partnerschaft erweitert das DooH-Inventar von Displayce in der DACH-Region um zusätzliche 43.000 zusätzliche Screens. In den drei Ländern können Werbetreibende über die DSP nun 61.000 DooH-Standorte, betrieben von 66 Media Owners, programmatisch buchen.

SSP1 ist eine der wichtigsten Supply-Side-Plattformen für DooH im deutschsprachigen Raum. Sie ermöglicht es Außenwerbern, ihre Werbeflächen datengestützt und skalierbar zu vermarkten. Die an SSP1 angebundenen Screens werden von rund 20 DooH-Anbietern betrieben und umfassen Standorte wie Verkehrsknotenpunkte, Tankstellen oder Flughäfen.

„Die Integration von SSP1 ist ein entscheidender Schritt zur Erweiterung unseres programmatischen Angebots in der DACH-Region“, sagt Stefan Benno Müller, Head of Sales DACH von Displayce. Der französische DSP-Anbieter hatte erst im Januar sein erstes DACH-Office in Berlin eröffnet und den mit der Agenturlandschaft vertrauten Stefan Benno Müller mit der lokalen Expansion betraut.

„Die Zusammenarbeit mit Displayce ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, programmatisches DooH in Europa auf das nächste Level zu heben“, sagt Daniel Siegmund, Managing Director der One Tech Group. „Die Partnerschaft steht exemplarisch für das starke Wachstum im Bereich Programmatic DooH und die steigende Nachfrage nach datengetriebenen, dynamischen und kontextualisierten Kampagnen.“

Displayce ist nun mit insgesamt neun SSPs verbunden und bietet global Zugang zu mehr als 1,3 Millionen DooH-Screens in 80 Ländern.