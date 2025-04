Flagship-Projekte haben unbegrenzte Budgets, müssen sich an keine Standards halten und sollen Aufmerksamkeit erzielen. So zumindest ist das Image. Die Realität – insbesondere Budgetrestriktionen – sieht meistens anders aus.

Aus Digital Signage-Sicht können Flagships ein wunderbarer Spielplatz sein, wie die Filiale der koreanischen Bäckereikette Paris Baguette im Terminal 1 am Flughafen Seoul Incheon zeigt. Unter dem Konzeptnamen Air Lab durften sich Digital Signage-Spezialisten einen kleinen Traum verwirklichen. Wahrscheinlich auch mit großzügiger Unterstützung der lokalen Display-Industrie.

Wo sonst – wenn nicht auf Messen oder in Showrooms – sieht man eine Videowall aus zehn transparenten OLEDs. Die Live-Backstube in der Mitte der Filiale ist ausschließlich mit transparenten OLEDs abgetrennt. Hier wird netter aber wenig aufregender Content abgespielt, der mal mehr mal und mal weniger gut mit den Transparenzen spielt.

An der Verkaufstheke blockieren Stretch-Display auf der Auslage in Augenhöhe den Blickkontakt zwischen Kunden und Mitarbeitern. Verkaufsimpulse an der Bedientheke via Digital Signage sind sinnvoll, aber klassische von der Decke abgehangene Displays wären wahrscheinlich besser gewesen.

Unser persönliches Highlight sind drei runde LCDs – ein Formfaktor, den man in der Wildnis jenseits von Messen nie sieht. Die Displays zeigen wunderschönen 3D-Content, fallen aber so gut wie nicht auf.

Natürlich stehen vor der Filiale auch ein Order-Kiosk und eine doppelseitige Digital Signage-Stele auf Rädern. Wir wären ja nicht in Korea, wenn nicht mindestens ein Orderterminal zum Shoppen verführen würde:

Das Konzept Air Lab ist sehr nett umgesetzt und erstaunlicherweise auch nach drei Jahren immer noch voll funktionsfähig. Ein bemerkenswerter Fakt, denn oft fehlt mangels Standards und Budget das Durchhaltevermögen, digitale Elemente in Flagships in Stand zu halten.

Natürlich darf auch ein Signature Dish nicht fehlen – nur bei Paris Baguette gibt es die in Korea berühmten Sand Cookies. Für europäische Geschmäcker nichts besonders exotisch – aber durchaus lecker.