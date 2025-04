Der CMS-Anbieter Carousel Digital Signage unterstützt jetzt auch gängige Collaboration-Plattformen, die mit webbasierter Display-Technologie arbeiten. Damit können Unternehmen ihre Digital Signage-Inhalte über eine URL auf dem Meetingraum-Screen anzeigen – zusätzliche Hardware ist nicht nötig.

Die neue webbasierte Version des cloudbasierten Carousel Express Player soll die kostengünstige Bereitstellung von Digital Signage im modernen Arbeitsumfeld ermöglichen. Webbasierte Express Player lassen sich in gemeinsam genutzten Räumen und auf Geräten mit mehreren Usern einsetzen. Nach Präsentationen in Konferenzräumen oder Klassenzimmern schalten die Displays automatisch auf Digital Signage-Inhalte um. Dabei lassen sich beispielsweise relevante Informationen wie Fristen, Erinnerungen oder Ankündigungen darstellen.

„Unser neuester Express-Player ermöglicht es den Menschen, Carousel an noch mehr Orten zu platzieren und stellt einen weiteren großen Schritt in Richtung ‚Carousel Anywhere‘ dar“, sagt Amber Ward, Director of Marketing bei Carousel. Gleichzeitig sollen die Express Player für Web-Geräte die effiziente Nutzung bestehender Technologie-Ökosysteme ermöglichen.