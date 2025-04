Stockholm Digital Signage-Revamp in der 3Arena

Die 3Arena in Stockholm erhielt ein Digital Signage-Erneuerung vom ebenfalls schwedischen Integrator Visual Art. Um das Besucher-Engagement und die Kommunikation zu verbessern, ließ das Fußballstadion zwei LED „Big Brain“-Displays und 15 LCD „Medium Brain“-Displays – alle von Samsung.

Während die „Big Brain“-Displays die Besucher mit großformatige, immersive Bilder fesseln sollen, sind die „Medium Brain“-Displays für Kommunikationsmaßnahmen über die Arena verstreut. Alle Displays laufen auf dem Visual-Art-eigenen CMS Signage Player.

„Wir sind stolz darauf, unser Fachwissen in den Bereichen Digital Signage, Konzeptdesign und Content-Strategie in die 3Arena einzubringen“, sagt Andreas Ström, Head of Sales bei Visual Art. „Bei dieser Installation geht es nicht nur um Displays – es geht darum, ein intelligenteres, attraktiveres Veranstaltungserlebnis zu schaffen. Durch die Kombination von innovativer Technologie mit dynamischen Inhalten helfen wir 3Arena dabei, die Kommunikation mit ihrem Publikum zu verbessern.“

Die Inhalte lassen sich in Echtzeit aktualisieren, um News, Live-Updates und kontextrelevante Informationen zu liefern. Außerdem unterstützt das Digital Signage-Netzwerk interaktive Werbeaktionen und Sponsor-Aktivierungen.