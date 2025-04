Lesen Sie die Tickermeldungen in voller Länge in Englisch auf invidis.com

+++ 06. April 2025 +++

Samsung erwägt Produktionsverlagerung

Angesichts des US-Zolldruck wird die Belastbarkeit von Samsungs globaler Lieferkette auf die Probe gestellt. Produktionsverlagerungen sind möglich, aber begrenzt – etwa von Vietnam nach Mexiko für den US-Markt.

+++ 06. April 2025 +++

Skepsis gegenüber US-Clouddiensten wächst

Europäische Unternehmen suchen zunehmend nach Alternativen zu US-Clouddiensten wie AWS, Azure, Google Cloud und Microsoft Teams: Die Plattform European Alternatives verzeichnete innerhalb von drei Monaten einen Anstieg der monatlichen Besucherzahlen von 26.000 auf 611.000. Grund dafür ist das US-Cloud-Gesetz, das US-Behörden unabhängig vom Serverstandort Zugriff auf Daten gewährt.

+++ 06. April 2025 +++

Kein Entkommen den Zöllen

Importkosten für Mediaplayer und Komponenten stiegen bereits deutlich, neue Zölle von bis zu 56 % auf Produkte aus Asien verschärfen die Lage weiter. Auch Importe aus Japan und Taiwan sind betroffen. Da fast alle Hardwarekomponenten aus Asien stammen, gerät die Digital Signage-Branche stark unter Druck. Zwar produzieren einige Hersteller in Mexiko, doch deren Kapazitäten sind begrenzt.

+++ 06. April 2025 +++

Hersteller pausieren US-Lieferungen

BBC News berichtet, dass der Automobilhersteller Jaguar Land Rover (JLR) ankündigte, alle Lieferungen in die USA zu unterbrechen, um sich mit den neuen Handelsbedingungen auseinanderzusetzen, nachdem Anfang der Woche Zölle eingeführt wurden.

+++ 05. April 2025 +++

LCD-Hersteller erwägen Einstellung von Exporten

Trumps Zollpolitik löste weltweit Krisensitzungen bei Digital Signage-Anbietern aus. Die zentrale Sorge: Lässt sich der US-Markt noch bedienen? Samsung, LG und TPV sind durch Produktionsstätten in Mexiko im Vorteil, doch deren Kapazität ist begrenzt. Asiatische Hersteller stehen wegen Zöllen von 20–50 % unter massivem Druck – besonders bei den geringen Margen der Branche. Kurzfristig helfen Lagerbestände, doch spätestens im zweiten Quartal droht eine spürbare Belastung.

+++ 05. April 2025 +++

LED-Lieferkette – die härteste Probe für Digital Signage

Der Sektor, der am meisten von den neuen Zöllen betroffen ist, ist dvLED – denn im Grunde werden alle LED-Lösungen in Asien hergestellt. Produkte aus China und Vietnam unterliegen Zöllen von über 45 %. In der EU-gefertigte COB-LEDs sind eine seltene Ausnahme, doch auch die sind mit Zöllen von 20% besteuert. US- und Mexiko-basierte Produktion ist stark limitiert. Eine Verlagerung in zollgünstige Länder wie Brasilien oder in die USA wäre möglich, scheitert aber teils an hohen Investitionskosten für Reinräume.

+++ 03. April 2025 +++

Zölle erhöhen Hardwarepreise um bis zu 50%

Die nicht nur von der Digital Signage-Branche befürchteten neuen Strafzölle wurden am Mittwoch vom US-Präsidenten bekanntgegeben. Importe in die USA werden mit unterschiedlich hohen Strafzöllen belegt, abhängig von Produktkategorie und Herstellungsland. Für den amerikanischen Digital Signage-Markt bringen die Zölle teilweise dramatisch erhöhte Preise.