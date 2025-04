Die chinesische ISE-Schwestermesse Infocomm China findet jährlich im April im Peking statt. Mit dabei waren alle großen LED-Hersteller mit Ökosystempartnern sowie viele in Europa unbekannte Anbieter. Auf allen Ständen aber gab es ein klar dominierendes Thema: AI.

Wer für neue Display-Innovationen nach China gereist war, musste leider enttäuscht werden. Denn LCD, OLED und Co. finden auf der größten ProAV-Messe im Reich der Mitte nur am Rande statt. Bei der primär auf chinesische Integratoren und Endkunden ausgelegten Fachmesse dreht sich alles um DV-LED.

Klassische LCDs sind in China an jeder Ecke zu entdecken, aber oft in minderer Qualität und wenig gepflegt. Ins Schwärmen geraten Integratoren und Anbieter ausnahmslos bei LED – Displays sind schon lange langweilig. Trotzdem ist auch in China Digital Signage ohne LCD & Co. nicht vorstellbar.

AI-Innovationen ohne Ende – bleiben die Screens trotzdem schwarz?

Während SMD insbesondere in China noch das Brot- und Buttergeschäft ist, findet die Differenzierung über eine Vielzahl an Nachfolgelösungen statt. Ob COB, COG oder transparente LED-Lösungen, aber auch Weiterentwicklungen bei Novastar, Aten und Digibird.

Die Innovationen sind fast immer hinter der Fassade – weniger neue, noch feinere Pixelpitches (MicroLED mit 0.6mm gilt als State-of-the-Art – ist aber weiter sehr teuer), sondern viele AI-basierte Bildverbesserungen, Remote Device Management mit AI-Unterstützung, effizienteres 8K-Content-Managment sowie ein AI-optimiertes Energie- und Wärmemanagement.

Ob und inwieweit viele der neuen Features in der Praxis relevant sind, werden erst die finalen Produkte in der Praxis zeigen. Allerdings kommt eine neue Herausforderung dazu: Viele der AI-basierten Features sind für den chinesischen AI-Kosmos rund um Deepseek entwickelt. Ob und wie die Funktionen auch auf westlichen AI-Plattformen laufen, bleibt abzuwarten.

Die US-Regierung übt erheblichen Druck aus, dass Deepseek & Co. nicht in verbündeten Ländern eingesetzt werden darf. Soweit wie wir das in Gesprächen auf der Infocomm China herausfinden konnten, sollten aber mit AI entwickelte Produktfeatures kein Problem für westliche Kunden sein. AI-Funktionen auf Deepseek im laufenden Betrieb werden zukünftig aber so gut wie ausgeschlossen sein.

„Schöne“ neue Digital Signage-Welt, in der wir seit „Liberation Day“ leben. Denn die besten Produkte bleiben unverkäuflich, wenn der Import mit 145 Prozent besteuert wird. Die Hoffnung bleibt bestehen, dass Digital Signage-Projekte in den USA und Europa auch zukünftig auf Innovation Developed in China zugreifen dürfen.