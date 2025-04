Ocean Outdoor leistete die ersten Spenden seiner neuen Nachhaltigkeitsinitiative. Der Außenwerber launchte die Initiative 2024 über die Plattform Pinwheel, über die er einen Prozentsatz seiner Out-of-Home-Werbeeinnahmen an vier Meeresprojekte spendet. Die Aktion wird von neun Agenturen unterstützt, darunter Mindshare, Wavemaker und OMD.

Die Investitionen fließen in folgende Projekte:

Empower: Verfolgt Plastikmüll mithilfe von Blockchain-Technologie und finanziert ein Zentrum zur Aufräumung von Plastikmüll in ländlichen Gebieten Indiens.

Coralive: Unterstützt Korallenwiederherstellungsprojekte in Kenia und Mauritius.

See Turtles: Schützt 300.000 Schildkrötenbruten und Nistplätze in vier Ländern.

Hourglass Climate: Unterstützt das Vesta-Projekt, das Kohlenstoffabscheidungstechnologien in Küstengebieten untersucht.

„Wir haben dieses Programm als Experiment gestartet, und schon im ersten Jahr hat es unsere Erwartungen weit übertroffen – dank unserer großartigen Agenturpartner, die das Konzept mitgetragen und zum Erfolg gemacht haben“, sagt Nick Shaw, Chief Commercial Officer von Ocean Outdoor UK.

Scott Whitton, Head of Investment bei Mindshare, sagt: „Ocean trat Anfang 2024 mit dem Wunsch an uns heran, an einer gemeinnützigen Strategie zusammenzuarbeiten – eine Initiative, die perfekt zu unserer Unternehmenssäule ‘Good Growth’ passt. Wir unterstützen dieses innovative Konzept voll und ganz und sind stolz, zu den sorgfältig ausgewählten Umweltprojekten beigetragen zu haben.“

Ocean wird das Pinwheel-Programm im Jahr 2025 fortsetzen und mit denselben vier Projekten weiter zusammenarbeiten. „Für die Zukunft hoffen wir, dass sich weitere Werbetreibende anschließen, sodass wir zeigen können, wie Out-of-Home-Werbung, unsere Agenturpartner und die gesamte Werbebranche eine Vorreiterrolle einnehmen können“, sagt Nick Shaw. Im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie stellt Ocean außerdem zwei Prozent seines gemeldeten UK-Umsatzes in Form von Werbeflächen für gemeinnützige Organisationen, NGOs und Initiativen zur Verfügung. Sechs britische Wohltätigkeitsorganisationen profitieren derzeit vom Programm „Drops in the Ocean 2025“.