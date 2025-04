Viewsonic stellt mit dem VG3457CV einen neuen Monitor für den Einsatz im Büro vor. Der 34 Zoll große Curved-Monitor im 21:9-Format bietet eine UWQHD-Auflösung und eine 1.500R-Krümmung, die ein gleichmäßiges Seherlebnis über den gesamten Bildschirm garantieren soll. Die Bildwiederholrate beträgt 100 Hertz, die Helligkeit 350 Candela pro Quadratmeter, das Kontrastverhältnis 3.000:1. Der SRGB-Farbraum wird zu 120 Prozent abgedeckt. Zudem unterstützt der VG3457CV die Softwarelösungen V-Display Manager zur Feinjustierung der Monitoreinstellungen sowie V-Split, mit der sich der Screen in mehrere Fenster aufteilen lässt.

Für eine effiziente Durchführung von Videokonferenzen verfügt der Monitor über eine Zoom-zertifizierte 5-Megapixel-Pop-up-Kamera mit integrierter LED-Ausleuchtung, einem Mikrofon sowie zwei frontseitig ausgerichteten 5-Watt-Lautsprechern. Die Kamera ist um plusminus 5 Grad neigbar, während Helligkeit und Farbtemperatur des LED-Lichts individuell angepasst werden können. Zusätzlich ermöglicht die Unterstützung von Windows Hello eine Anmeldung per Gesichtserkennung. Über Hotkeys an der Vorderseite des Monitors lassen sich Mikrofon, Lautsprecher, LED-Beleuchtung und Displayeinstellungen direkt steuern.

Für Anschlüsse stehen zwei USB-C Ports zur Verfügung, die zudem 15 beziehungsweise 100 Watt Ladeleistung für externe Geräte liefern. Dazu kommt ein integrierter Ethernet-Anschluss (RJ45). Ergänzt wird die Auswahl an Ports durch viermal USB 3.2 Type A Down Stream, zweimal HDMI (2.0) sowie einen Displayport und einen 3,5-Millimeter-Audioausgang.

Zudem ist der Monitor mit einem höhenverstellbaren Standfuß sowie mit Flicker-Free-Technologie und Blaulichtfilter ausgerüstet.

Der VG3457CV ist ab sofort im Handel für 719 Euro UVP brutto erhältlich.